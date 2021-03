Jovan Stankovic: "Quería entrenar en España pero el Mallorca nunca me ofreció nada"

Está en el corazón de los mallorquinistas, Jovan Stankovic es uno de los jugadores más queridos y más apreciados de la historia del RCD Mallorca. El exbermellón marcó una época en el Club, siendo de los mejores futbolistas que han llevado su camiseta sin ninguna duda. Un puñal por la banda izquierda, una zurda prodigiosa y un gran lanzador de faltas.

Es de los que nunca se fueron a pesar de concluir su carrera en activo y dejar la isla. Porque siempre regresa periódicamente a Mallorca, mantiene vínculos con la isla y su deseo, expresado públicamente en DeportesCope Mallorca, siempre fue incorporarse al club de su vida como técnico, aunque fuera en el fútbol base.

Jovan Stankovic tenía claro que quería entrenar en la isla tras haber entrenado al segundo equipo del Estrella Roja y haber dirigido algún equipo más como el Iskra. Pero nunca llegó esa oportunidad del RCD Mallorca, ni con los anteriores gestores ni con los actuales.

El actual entrenador del San Fernando de Segunda Bse muestra feliz tras la primera parte del campeonato que ha concluido con el equipo gaditano metido en la 1ª RFEF y luchando a partir de la próxima semana por el ascenso a la Liga Smartbank. Con el equipo gaditano en el que están también los baleares Perales y Bernal, ha finalizado segundo de grupo, habiendo sido líder varias jornadas, tras un arranque difícil. Todo era nuevo, el equipo, el entrenador, Stankovic no había dirigido en Segunda B y tuvo que ponerse al día de todo. Tras un mal arranque el equipo empezó a remontar y ha demostrado que puede competir con cualquiera, aunque él opina que "el equipo no ha llegado a su máximo, creo que puede dar más y voy a trabajar aún más para conseguirlo".

Stankovic reconoce que "ha sido duro" el aprendizaje de esta temporada: "empezamos la liga bastante mal, había muchos problemas, los aficionados descontentos, el propietario también, pero seguían confiando en mí y creo que no se equivocaron. Conseguimos el objetivo de todos. Hoy el formato de la liga es diferente a otros años y todos querían meterse en la liga Pro".

"Aquí sobre todo dicen que el grupo IV era muy fuerte, en el subgrupo Marbella y Recreativo o Algeciras eran favoritos, mira dónde están Marbella y Recreativo, la liga es muy dura y nadie tenía nada asegurado. El Tamaraceite casi llega también. La liga es muy dura. La Segunda B es muy complicada y nadie tenía seguro meterse. En cuanto a la Segunda A, nosotros estamos más tranquilos,el objetivo era éste y ahora a soñar. Tenemos a UCAM, Linares y Betis B, vamos a intentar meternos, el equipo no ha llegado al máximo aún, creo que puede dar más aún, ellos saben que el objetivo está cumplido y que ahora a soñar".

Stankovic siempre quiso entrenar en el Mallorca. "Siempre venía a Palma en verano y siempre decía que quería entrenar en España, sabía que era difícil pero pensé que sería más fácil en Mallorca, pero nunca me dio esa oportunidad ni siquiera con los chicos, y San Fernando me ha dado esa oportunidad. Y creo que no he defraudado a nadie. Voy a trabajar aún más".

El exbermellón está deseando ver de nuevo al equipo en Primera: "sigo mucho al Mallorca y espero ver de nuevo al Mallorca con los mejores, subiendo a primera división, esta afición se merece ver al equipo en Primera división".