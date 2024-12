José Antonio Irulegui: "A la gente del RCD Mallorca le digo que disfrute del fútbol"

A sus 87 años, la familia, el ajedrez y seguir la liga con su Real Sociedad son seguramente en este orden sus prioridades. José Antonio Irulegui llega a la memoria de los mallorquinistas de cierta edad al citar el partido que será el debut copero de este año frente al Pontevedra el 3 de Enero.

Irulegui une el pasado de ambos equipos, el que fuera entrenador mallorquinista en 1995 en un momento clave de la historia del club como fue la transición del club entre Miquel Dalmau (Dep) y el desembarco de Antonio Asensio y el grupo Zeta, un hecho histórico que cambió el rumbo de la entidad con una inversión importante para intentar ascender, algo que finalmente ocurriría en 1997.

En ese momento de transición, dirigía a un equipo austero, de economía de guerra como se decía, Josan Irulegui. La nueva etapa le arrolló porque no hubo paciencia y se buscaron otros entrenadores en la temporada 1995-96, llegó Mané que estuvo poco tiempo y después Víctor Muñoz y Pichi Alonso.

Irulegui tuvo una carrera prolija y como jugador vivió la mejor etapa histórica del Pontevedra, en Primera División y como él mismo recuerda, llegando a ser líder. Era la década de los 60, la defensa de la que formaba parte Irulegui pasó a la historia del Pontevedra. Como futbolista también jugó en su Real Sociedad y el Éibar, 119 partidos.

Como técnico tuvo una carrera aún más prolija en equipos, dirigió un total de 490 partidos como entrenador del Deportivo, Real Sociedad, Espanyol, Murcia, Burgos, Xerez, Levante, Alavés, Mallorca y finalmente Villarreal, donde acabó su carrera en 1999.

Mucho ha cambiado aquel Villarreal que ya quería mirar para arriba respecto al actual, acostumbrado a jugar en Europa y consolidado en Primera. Lo mismo puede decirse del Mallorca, él vivió el arranque de aquel mejor ciclo histórico del Mallorca aunque se lo llevara por delante.

A Irulegui a estas alturas le cuesta recordar a todos aquellos jugadores que dirigió en el Mallorca pero recuerda muy bien la isla y lo que hacía. No paraba, quería conocer toda la isla de la que se enamoró. Recuerda a su presidente Dalmau, de quien conoce su ya lejano fallecimiento a través de Cope, recuerda al entonces jovencísimo Mateo Alemany, recuerda a los Barceló, entonces miembros del consejo de administración. Y recuerda sobre todo la isla.

Pero entre sus recuerdos, lo que aparece más nítido es su etapa en Pontevedra y la alineación de aquel equipo en el que jugó entre 1965 y 1970.

La conversación más bien transcurre por los derroteros de su presente y aquellos recuerdos que le dio el fútbol, se mantiene muy activo mentalmente gracias a su gran pasión, el ajedrez, que practica en partidas online con gente de todo el mundo, eso le hace estar muy despierto y tener conversación fluida pese a que los recuerdos se pueden amontonar. "Se me van los nombres. ¿Olaizola? sí me acuerdo que era de mi pueblo".

Sobre su etapa en el RCD Mallorca recuerda tanto el club como la isla: "Mallorca es una isla maravillosa en la que yo aprovechaba para recorrerla de cabo a rabo. Cogía el coche, me iba a todas partes. Me acuerdo del presidente Miquel Dalmau, tengo muy buen recuerdo de la isla. Luego había otro señor, que era secretario o algo así (era el gerente) un tal Alemany. Me acuerdo de la reunión que hubo cuando me presenté allí. Tengo recuerdos de mi presencia en Mallorca".

Sus recuerdos sobre su etapa como jugador en Galicia son nítidos: "En Pontevedra nos hicimos conocidos como el equipo del 'hay que roerlo'. Una vez ganamos en el Nou Camp, no espera, en Les Corts. Nuestro equipo era Irulegui, Batalla, Cholo...éramos un equipo muy humilde pero llegamos a ser líderes en 1965".

Sobre qué le llama la atención en el fútbol de hoy dice que "se juega bien, los jugadores se comunican mejor, nosotros hacíamos un fútbol más simplón en aquella época. Ahora es más complejo. Tampoco me preocupo demasiado porque yo a esta edad lo que me preocupa es mi familia, mis hijas, mis nietos. Ahora tengo un nieto en México porque ha terminado la carrera y ha ido a hacer prácticas. Del Mallorca sé que está Jagoba Arrasate y que ha estado Osasuna y la Real".

Para acabar, el técnico le dice a la afición del Mallorca que "el fútbol es un motivo para disfrutar y pasar el tiempo, pero lo que tenemos que procurar es ser buenas personas y estar en familia, trabajar bien, cuidar a los hijos. Eso es lo fundamental, luego disfrutar del fútbol. Saludo a todos esos aficionados de Mallorca, pertenecen a una zona maravillosa, fantástica".