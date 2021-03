Joan Mir roza el podio pero sucumbe a la potencia de las Ducati

Joan Mir ha arrancado la temporada del mundial de motociclismo con una sensación un tanto agridulce. El piloto mallorquín, que esta temporada defiende el título conquistado el año pasado en la categoría reina del motociclismo, comenzó el nuevo curso en Catar rememorando situaciones vividas con anterioridad en lo que concierne tanto a la clasificación como a la carrera en sí y dejó más que claro que está muy preparado para defender el título y pelear contra rivales de altísimo nivel.

Como ya le sucediera en otras ocasiones, lo cierto es que la calificación no fue todo lo buena que hubiera deseado partiendo desde la décima posición de la parrilla pero una vez comenzó la carrera, Mir volvió a dejar claro que es un piloto al que el talento le sale por los poros y logró auparse a la segunda plaza en la penúltima curva. Sin embargo, el mallorquín se topó con un contratiempo y es que las dos Ducatis mostraron en el Barwa Grand Prix de Catar que su potencia es absolutamente desbocada.

De hecho, tras protagonizar una espectacular remontada y situarse en esa segunda posición, Joan Mir encaró la recta de meta dando gas a fondo pero fue en vano ya que las dos monturas de la marca italiana pasaron como una exhalación a su lado frustrando así la posibilidad de conseguir el primer podio de la temporada para el mallorquín

“En la última curva me he colado un poco y luego he vuelto con velocidad. Es verdad que me he abierto más, pero también venía de más lejos y la aceleración no ha sido mala. Si no me pasaba nadie por paso de curva, tampoco tendría que haberme pasado nadie en la recta. Pero yo me esperaba que me pasaran. Me esperaba que pasara uno, no los dos, así que ha sido una sorpresa muy ingrata, pero también estoy convencido de que, si no hubiera adelantado a Zarco, hubiera cogido su rebufo y no me hubiera pasado Pecco. No me he querido conformar con la tercera posición. He querido más y por la ambición seguramente me he quedado sin el podio. Ahora es lo que tengo que hacer. Tengo que probar, arriesgar e ir a por todas. Es el momento de dar espectáculo", explicó el mallorquín tras la carrera.