Javier Martín: "No queremos que las agresiones le quiten la ilusión a los árbitros jóvenes"

Toda la vida en el arbitraje, árbitro asistente de élite tras haber militado nueve temporadas en Primera División y en partidos internacionales, ha asumido esta temporada la presidencia del Comité Técnico de Árbitros en Baleares.

Javier Martín se ha centrado en estos primeros meses en intentar aumentar la captación de árbitros, que gente joven del mundo del fútbol se anime a emprender el camino del arbitraje y mejorar la formación en lo posible. La violencia lamentablemente también es una de las lacras que sigue acompañando al fútbol balear, y esta violencia ha afectado recientemente a varios árbitros, en concreto dos jóvenes colegiados de 18 y 19 años, uno de los cuales sufrió lesiones en la pierna tras la agresión de un jugador.

Martín se muestra abochornado y preocupado por lo ocurrido hace dos fines de semana en sendas agresiones a los dos jóvenes árbitros e indica en COPE que "hemos llegado a un punto en el que hay que decir basta. Estamos trabajando con la Federación en todo esto, espero que la sanción sea fuerte. Además hay una denuncia fuera de lo deportivo, la Federación ha dado todo el apoyo".

Explica el presidente del comité balear que "no había imágenes de EIVO en esos campos, pero no importa que haya imágenes si ves a los chicos. Uno tiene heridas en una pierna, hay parte médico. Se abalanzó el jugador sobre él y le golpeó. Pero al chico le vemos fuerte y el fin de semana pasado arbitró, estamos con él apoyándole. No queremos que estos incidentes lamentables echen por tierra su trabajo y además en gente joven esa ilusión que tienen. Estamos animándoles. No hemos hablado de ningún parón, la sanción va a ser tan grande y así lo espero para que no vuelva a jugar, que creo que será suficiente".

A pesar de estos episodios lamentables de violencia, el presidente del comité se muestra satisfecho por la captación de árbitros: "hemos terminado recientemente un curso y tendremos 55 nuevos árbitros la próxima temporada, ya están haciendo prácticas en diferentes campos para estar listos. Y tenemos una lista de espera para el próximo curso de 101 apuntados". Explica Martín que han conseguido esa respuesta tan buena "a base de trabajar con la Federación, enviando mensajes, con la ayuda de los clubes, por las redes sociales, un poco de todo".

El presidente del Comité Balear añade que para apoyar la formación de árbitros "hemos creado la figura del instructor, a todos los chicos que empiezan les acompañan los instructores, no van solos. Les hacemos seguimiento cada fin de semana".