Javier Aguirre: "Tenemos que cuidar los detalles en las áreas"

El RCD Mallorca perdía 2-1 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla tras posiblemente su mejor primera parte fuera de casa de toda la temporada. Un equipo que mandó en el partido, que se hizo con el balón, que se anticipó en defensa, ganó los duelos y las segundas jugadas, que manejó con criterio el balón para acabar llegando al área contraria con un desequilibrante Radonjic, la sorpresa de Aguirre ante el Sevilla.

Sin embargo, y a pesar de su buen primer tiempo, los bermellones acabaron como siempre, sin marcar. Realmente es algo serio el problema con el gol de esta temporada y por algo es el segundo menos realizador de Primera. Radonjic sirvió en bandeja el gol a Muriqi quien remató bien, pero Sergio Ramos demostró por qué ha sido de los mejores defensas del mundo corrigiendo perfectamente la posición con el portero ya batido y salvando el gol. El propio Muriqi había tenido una de cabeza y Radonjic otra llegada peligrosa.

En la segunda mitad de nuevo Radonjic tuvo una clarísima por una volea espectacular que a punto estuvo de ser de los goles de la temporada, similar a la de Luis Rioja ante el Atlético. Pero es esa fortuna que se escapa, por centímetros el balón no fue gol ya que se estrelló en la madera.

Tras esa gran ocasión, Aguirre sorprendía con el cambio temprano quitando a Radonjic y metiendo a Larin. Un minuto después, cosas de los partidos, llegaba un sorprendente gol del Sevilla, Suso, el hombre que cambió el encuentro con su desequilibrio, hacía un desmarque y centro perfecto para En-Nesyri que volaba sobre Valjent para abrir la cuenta.

Ese gol volvió loco al Mallorca, frustrado tras tanto esfuerzo y méritos y verse por detrás en el marcador. El partido se rompió y el Mallorca se desorganizó. Aguirre también transmitió desesperación, por algo entonó el mea culpa tras el encuentro, con su actitud de protestas airadas y los cambios. Hizo tres de golpe en medio campo dando entrada a Darder, Morlanes y Antonio por Valjent, Dani y Mascarell. No hubo ninguna mejoría en el RCD Mallorca que siguió atacando sin mucho criterio. Al final, la entrada de Abdón le dio el gol con el partido ya muriendo, a centro de Darder.

El gol del mallorquín reabre el debate sobre su figura, es el máximo goleador del equipo pero no tiene muchos minutos. Su promedio es espectacular, seis goles en la liga en 1033 minutos. Larin lleva dos en 1549 minutos.Muriqi cinco en 1950 minutos. Al menos Abdón rompe el maleficio de los puntas que no habían marcado en los dos últimos dos meses, de hecho Abdón no marcaba desde Noviembre, porque ha sido más protagonista en la Copa que en la Liga.

Tras esta derrota, el duelo ante el Cádiz del domingo a las 14h es aún más importante, ya se sabía pero con esos seis puntos de distancia los cadistas ven el clavo al que agarrarse y el Mallorca puede meterse en problemas si no puntúa.

¿Qué pide Javier Aguirre a sus jugadores para lo que viene y en especial en Cádiz? "Que cuiden los detalles, se lo he dicho. Que cuiden los detalles en las áreas. Hasta el 1-0 estábamos haciendo un partido muy completo, nos cae el gol y nos descontrola, empezamos a hacer cosas raras y complicarnos nosotros mismos con la pelota. Perdimos ese equilibrio emocional. Cambiamos el esquema, me incluyo en este desorden. En el afán de empatar nos hacen el segundo, intentamos empatar, se pone muy cuesta arriba y al final el gol de Abdón maquilla el resultado. Debemos entender nuestra realidad y que estamos a seis del descenso y aún dependemos de nosotros mismos".