El insólito nuevo paso de peatones en una pista de atletismo en Campos

Sorpresa absoluta para los atletas y aficionados de la pista municipal de atletismo, esta curiosa medida ha sido debido a que los aficionados futboleros atravesaban dicha parte de la pista.

El asesor deportivo, Jaume Vidal, ha explicado que este novedoso paso de cebra tiene una importante justificación, ya que se trata de "un punto de paso para los niños que van al campo de fútbol y para sus padres que intentan acceder a las gradas". Para algunos usuarios, esto sirve para denunciar el riesgo que presenta la pintura en la superficie del cajón y sus efectos visuales, especialmente los que presenta la lluvia o la humedad.

También ha asegurado que “los usuarios de la pista de atletismo tienen preferencia de paso” y se ha tomado esta medida «para ordenar al menos el acceso al campo de fútbol y la tribuna por una zona única y evitar posibles incidentes», siendo el objetivo a medio plazo del Ajuntament de Campos el dar forma a una vía de acceso -inferior o elevado, está por definir- que no afecte a la actividad de los practicantes de atletismo ni a los niños y padres del club de fútbol y esquive el paso por la citada pista.

Según el el presidente de la Federación de Atletismo de Baleares, Gabriel Gili: " me han dicho que Esta medida tambien ha sido tomada por el bien del atletismo ya que si no hubiera tenido consecuencias negativas. Sin embargo, no da buena reputación porque la imagen no es buena y eso hace daño al deporte".

Queda por ver si la siguiente medida será un semáforo para evitar posibles atascos.