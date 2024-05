Ingo Volckmann: "No es aceptable lo que han hecho algunos aficionados"

El Atlético Baleares ha organizado un viaje de aficionados para apoyar al equipo femenino que se juega el ascenso a Primera RFEF este fin de semana. El club bonifica el 50% a los abonados del club que quieran viajar. Un viaje que cuesta 235 euros con el descuento del 50% para los socios. La vuelta será el sábado a las 13h en el campo del Tenerife B (Costa de Adeje, Tenerife).

Esta medida del club era un compromiso que adquirió el presidente y propietario de la entidad, Ingo Volckmann, en la previa del encuentro ante el Tenerife en un vídeo que publicó en sus redes sociales. El empresario se mostró indignado por jugarse el ascenso a Primera RFE a puerta cerrada, sin público en Son Malferit, por la sanción federativa consecuencia de las incidencias de público.

"Ni yo mismo puedo entrar" decía Ingo en su vídeo. El presidente anunciaba que ayudaría a los aficionados que quisieran viajar a Tenerife para la vuelta si el resultado era bueno, como así fue (2-1).

Ingo se mostraba indignado con ciertos aficionados: "una pena, juegan las chicas para el ascenso y jugamos sin aficionados. Otra vez la misma gente que han hecho otras cosas, como lanzar un balón al campo, una multa de 2.000, pintan muros, yo tengo que pagarlo. Y ahora el fracaso más grande, esto no puede pasar, las chicas jugando sin aficionados. Algunos cruzan algunas líneas. Las chicas jugando sin sus familias, sin la gente. Ni yo puedo entrar".

Y concluía: "No es aceptable, para que la gente lo sepa, si me dicen cosas no pasa nada, cada uno tiene su opinión, pero joder al club no está bien y no se puede aceptar. Como presidente no puedo aceptarlo. Que las chicas jueguen sin padres y madres, el trabajo de todo el año, miramos para que la gente pueda viajar a Tenerife y ver el segundo partido al menos".