De la ilusión por el estreno a la calma del veterano

Queda poco tiempo para que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024 y los deportistas de las islas que participarán en los mismos calientan motores. Ayer, en el Consolat de la Mar tuvo lugar un acto de reconocimiento a dichos deportistas al que asistieron tres de los cerca de veinte atletas que estarán o podrían estar en la capital parisina. En ese acto estuvieron presentes tanto Nacho Baltasar como Adrián Abadía y Albert Torres o lo que es lo mismo, dos deportistas que vivirán sus primeros Juegos Olímpicos y uno que sumará su tercera cita olímpica tras participar en Londres 2012 y Tokio 2020.

"Ha sido un año muy rápido para mi. He tenido muy por mano todo lo que he necesitado para entrenar al cien por cien. Todas las federaciones me han ayudado y estoy muy tranquilo porque soy joven y tengo una luz interior que me dice que voy por el buen camino y que estoy donde me toca y en el momento que me toca", explica un Nacho Baltasar que debutará en Marsella en una especialidad, el iQFoil que también debutará en unos juegos.

Baltasar afirma que quiere "disfrutar" en los juegos. "Por mucho esfuerzo y medallas y demás, lo más importante es disfrutarlo. Estoy empezando mi carrera y quiero demostrarlo desde el principio", señala el balear. Por su parte Adrián Abadia afronta también "ilusionado". "Estoy bastante tranquilo aunque algo nervioso porque serán mis primeros juegos", reconoce el saltador de trampolín que admite que"ser el primer deportista de Baleares en clasificarse en salto para unos juegos es algo muy fuerte pero estoy muy agradecido por todo".

En lo que respecta a Albert Torres, el ciclista menorquín ha fijado su base de operaciones en Mallorca entrenando en el Velódromo de les Illes Balears entrenando de cara a los juegos. "Ya sé lo que significa lo que es estar en unos juegos pero a cualquier deportistas cuando le dices Juegos Olímpicos se le ponen los pelos de punta por la importancia que tienen y por la repercusión que tiene porque toda persona a la que le gusta el deporte está siguiendo las competiciones y apoyando a los deportistas nacionales", comenta Torres.