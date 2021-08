Hola soy la UD Ibiza y he venido para quedarme, ya veremos en el futuro, porque la UD Ibiza es un club recién llegado pero ambicioso. Es el mensaje que dejó el equipo pitiuso en Butarque el pasado sábado con una victoria de prestigio, la primera victoria de la historia del club en el fútbol profesional. Cuando eres nuevo en la categoría, cuanto antes llegue una victoria mucho mejor para creer en tus posibilidades, y ésta llegó ante uno de los mejores equipos de la división de plata, el Leganés. Tras su primera victoria suman cinco puntos y son sextos en la tabla sin conocer la derrota y antes de recibir a otro debutante, la SD Amorebieta, que ayer ganaba en Lezama al Almería.

Como ocurriera en Zaragoza y en especial en la primera mitad contra el Málaga, la UD Ibiza volvió a mandar en Butarque en el partido durante buena parte del mismo, en especial en la segunda mitad. Sufrió mucho en los primeros minutos con la presión alta del Leganés que recuperaba pronto el balón, pero tras 15-20 minutos aturdida, la UD Ibiza empezó a adueñarse del balón y hacer posesiones más largas. Poco a poco el equipo fue creciendo.

Con una confianza ciega en el bloque de Segunda B, Juan Carlos Carcedo repitió con tan solo dos fichajes en el once, Cifuentes y Bogusz, y no cambió absolutamente nada en el equipo hasta los últimos minutos. Carcedo mantuvo el bloque a pesar del calor y el fuerte desgaste y los hechos le dieron la razón, Sergio Castel que no había tocado una consiguió abrir el marcador, para entonces la Udé ya dominaba.

El empate rápido del Lega en una gran acción de José Arnáiz hizo temer lo peor a la hinchada celeste, como pasara ante el Málaga cuando les remontaron un 2-0. Pero esta vez no fue así, la UD Ibiza siguió mandando en el partido, dominando el balón y el ritmo, con una madurez que está asombrando a todos en su estreno en la Liga Smartbank.

Fruto de esa confianza llegaba la acción del segundo gol, digna de ser estudiada, estrategia brillante de Carcedo ejecutada de forma impecable por los jugadores. Una jugada "bellísima" como la calificaba el ex entrenador Tolo Darder, en el Tiempo de Juego Ibiza y Formentera a través de Rock FM,99.1 (y aplicación para móviles de Rock FM Ibiza y Formentera).

Ekain finalizaba una gran acción colectiva en una falta lateral. Jugada y ejecución perfectas. En los últimos minutos debutaba Miguel Ángel Guerrero y aún no lo han hecho los últimos fichajes, Herrera, Diop y Escobar. Hoy podría resolverse el futuro de Ángel Rodado que sigue entre el Deportivo y el Barcelona B. Por contra hace falta un central al menos para completar la plantilla.





?? Escucha aquí el paso por zona mixta de Ekain y Sergio Castel tras el encuentro de hoy en Leganés.#VamosIbiza ?? | #Ibizapic.twitter.com/oHow323wJi — UD Ibiza (@ibizaud) August 28, 2021