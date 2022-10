La UD Ibiza intenta recuperar a Escobar, Armando, Diop y Castel

Difícil reto el que tiene la UD Ibiza de Javi Baraja este sábado en el estadio Gran Canaria. Visita un feudo hasta ahora inexpugnable y a un equipo que aún no ha perdido, y además no ha encajado un solo gol en casa. La UD Las Palmas sin embargo ha perdido a su goleador, Marc Cardona, por lesión. El ex mallorquinista lleva cuatro dianas y es una seria baja para los amarillos.

En el Ibiza por contra la enfermería parece que se va vaciando, ha llegado a haber un buen número de bajas especialmente en el centro del campo. A pesar de la superpoblación de mediocampistas, hubo momentos que el equipo estaba apenas sin efectivos. De hecho el pasado domingo en la segunda mitad Gálvez volvió a jugar en medio para equilibrar al equipo en ese momento del partido.

Pero hay buenas noticias porque además del debut de Bogusz ya unos minutos ante el Lugo, los tocados parecen evolucionar bien. Escobar, Armando, Diop y Castel parecen ir dejando atrás las lesiones poco a poco. Armando fue titular en los primeros partidos pero una lesión le apartó del equipo. Diop ha jugado un par de ratos en las dos primeras jornadas pero también tuvo que parar por lesión. Y otro mediocampista como Isma Ruiz, llegado del Granda, se lesionó nada más llegar y aún no está disponible.

Finalmente Sergio Castel arrastra muchos problemas desde la pasada temporada y aunque ha jugado en algún momento esta temporada no ha dejado atrás los problemas. Se sigue trabajando con el delantero, pieza importante del equipo. El club informaba de que Castel "haprobado la nueva bomba diamagnética de grupo Policlínica para continuar con su proceso de recuperación. Su funcionamiento está basado en el uso de campos magnéticos de alta intensidad para activar los mecanismos celulares".









La UD Ibiza está en clara progresión como se ha visto en los últimos partidos, el equipo ha ganado tono y confianza, va a por los partidos, sus jugadores tienen mayor convicción, ataca con más verticalidad y su juego combinativo ha ganado enteros. Falta corregir esas desconexiones de partido que le pueden costar puntos cuando el equipo pierde algo de orden. En este sentido, poder contar con más centrocampistas es fundamental. El sábado visitan a Las Palmas a las 18:30h, una visita especial para Cristian Herrera, hombre de la tierra y uno de los mejores jugadores del equipo, ha marcado sus dos primeros goles de la temporada.