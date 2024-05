La UD Ibiza ya está en playoffs tras ganar en Castellón

Lo ha pasado mal la UD Ibiza pero al fin se ha dado una alegría y cuando más lo necesitaba. La trayectoria descendente del equipo que le costó el puesto a Fernández Romo y dio la bienvenida a Onésimo Sánchez ha frenado con la victoria en Castellón, 1-3.

Los celestes se imponían en la casa del campeón, Castalia, en el día de celebración por el ascenso a Segunda División de los "orelluts". Tuvieron que remontar un 1-0, gol del ex celeste Raúl, para conseguir al fin una victoria que devuelva la confianza al equipo ibicenco. Curiosamente, la UD Ibiza le ha ganado esta temporada los dos partidos al que ha sido mejor equipo de la categoría, en la primera vuelta cuando parecía que los celestes podían ser incluso campeones de grupo y ascender directamente.

Todo se vino abajo en la segunda vuelta, nadie sabe muy bien por qué, quizá como dijo el mítico Raúl González Blanco, técnico del Castilla, recientemente, el equipo estaba "bloqueado".

Sacaron su orgullo en Castalia para darle la vuelta al marcador con un gran Suleiman, uno de sus mejores partidos, quien empataba antes del descanso. En la segunda sería Cedric quien con un gran testarazo pondría por delante a los suyos y cerraría de nuevo Sulei. La alegría estaba justificada entre los de Onésimo, quien en su segundo encuentro logra la victoria, ya que con este triunfo la UD Ibiza tiene el playoff asegurado matemáticamente. Siguen terceros con tres puntos de distancia con el Málaga que empató en San Fernando in extremis con gol de su portero en el descuento.

Ya no puede mejorar su clasificación pero sí podría empeorarla en caso de tropezón en las dos jornadas que faltan y que el Málaga venciera sus partidos. Hay que recordar que la Udé tiene al Córdoba en Can MIsses el sábado a las 19h (horario unificado), el segundo clasificado, para finalizar la liga en el Colombino ante Recreativo, que está luchando por playoff. Es importante asegurar la tercera plaza para el playoff, que puede ser crucial, ya que se mediría a el cuarto clasificado del otro grupo con el factor campo a favor, lo que supone la vuelta en Can Misses y en caso de empate en la eliminatoria lograr el ascenso.

El técnico, Onésimo Sánchez, se muestra satisfecho: "enhorabuena a todo el club porque ha conseguido el primer objetivo de la temporada, y lo hemos conseguido en un campo muy complicado ante el mejor equipo de la categoría, y haciendo muchas cosas bien. Con margen de mejora como siempre, ellos son un gran equipo pero ha sido un gran partido para el espectador y un gran esfuerzo para nosotros y lo que viene. Todos tenemos parte, el fútbol es de los futbolistas y ahora necesitamos un tiempo de refuerzo. Este triunfo nos refuerza en lo que queremos trabajar. Ahora pensar en el entrenamiento y en lo siguiente para entrar de la mejor manera posible en el playoff".