Los Ibagaza, como los Simeone: "Cuando entrenas y diriges, tu hijo es un jugador más"

Giuliano Simeone está cerrando bocas. Tras el fichaje por el Atlético de Madrid del hijo del entrenador, que ya se había criado en la cantera, pudo haber dudas y suspicacias sobre el rol que tendría el jugador en el equipo de Diego Pablo Simeone.

No debe ser fácil para un vestuario tener a un hijo del entrenador, podría pensarse que no se habla con libertad en ese necesario santuario de la intimidad de los futbolistas, donde se confiesan ilusiones, se dan ánimos, pero también donde se descargan frustraciones, se corrigen errores, se confiesan intimidades.

Si el hijo del jefe está delante podría pensarse que no habrá la misma confianza, que no se expresarán con tranquilidad los jugadores. También las suspicacias sobre si habrá trato de favor hacia el hijo del entrenador.

Todo eso ha pasado a mejor vida ante la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid, y sobre todo el rendimiento que está dando Giluliano, clave en este tramo de la competición. Lleva 17 partidos, dos goles y cinco pases de gol en las diferentes competiciones, pero además los intangibles que aporta con su desborde y su capacidad de trabajo en la banda.

El ex mallorquinista y también ex colchonero Ariel "Caño" Ibagaza está autorizado a hablar con propiedad porque vivió una situación parecida como entrenador. El Caño se deshace en elogios en Deportes Cope Baleares hacia el hijo del Cholo. Pero además, pone su caso como ejemplo también de que se puede dirigir a tu hijo en un equipo si eres justo, si eres profesional. El Caño vivió esa misma situación en el Olympiacos B, equipo sub 23, con su hijo Iago.

El argentino ha dirigido bastantes temporadas el equipo griego, donde es leyenda tras haber vivido una etapa importante de su carrera como jugador. En ese segundo equipo del Olympiacos dirigió también a su hijo Iago Ibagaza, un extremo de 21 años que ahora juega en Mallorca, tras volver a la isla el Caño con su familia, en el Constancia.

Ibagaza indica en Cope que "lo veo bien, el Cholo no regala nada a nadie. Giuliano está en un gran momento y desde que entró llevan una buena racha, es un jugador que trabaja y que ya debutó en la selección argentina, que no es poco. Es explosivo, tiene uno contra uno, va al espacio, tira centros, un jugador muy interesante... Mi hijo igual, cuando lo dirigí en el Olympiacos igual. Tenía 20 años. Yo lo viví bien, es vestuario es importante, lo que pasaba ahí no me lo contaba ni yo le preguntaba. Los jugadores son inteligentes, saben. Lo llevó bien y yo también lo llevé bien".

¿Cómo es en el aspecto emocional tener a su hijo en el equipo? Ibagaza afirma que "cuando entrenas es un jugador más, cuando termina todo, ahí es tu hijo. Los tienes que tratar a todos igual, si tienes que gritarle, que mejorarle, como a todos. En la cena seguíamos hablando eso sí, lo que pasa que había que comentar si había jugado bien o mal".

Otra leyenda, Jovan Stankovic le pregunta al Caño en Deportes Cope Baleares si se enfadaba en los cambios. El Caño responde con humor que "el problema era cuando lo sacaba, que mi mujer me preguntaba por qué lo sacaba" dice entre risas. "Juega de extremo, a banda cambiada, zurdo como Stankovic. Es pequeñito como yo".

Stankovic concluye que Iago "tiene uno contra uno, aún algo asustado aún porque acaba de llegar a esta liga (Tercera rfef) y no la conocía".