Héctor Cúper y su nueva aventura: seleccionador de Siria

Héctor Cúper sigue entrenando a sus 67 años pero el reto al que se va a enfrentar ahora tiene poco que ver seguramente con lo que ha conocido, habiendo tenido ya experiencias especiales como haber sido seleccionador de la República Democrática del Congo, su último equipo hasta ahora. Y es que el técnico argentino es el nuevo seleccionador nacional de Siria.

El ex técnico del RCD Mallorca acaba de ser nombrado seleccionador del país que ha sido escenario de uno de los peores conflictos bélicos de lo que llevamos de siglo XXI, Siria. La situación ahora está calmada y no hay guerra, pero sigue siendo un país muy inestable, en plena reconstrucción y con tensiones aún no resueltas.

Siria es la selección número 90 del mundo y hasta ahora estaba dirigida por Hussam Al Sayed. El presidente de la Federación Siria es Salah Ramadan y el director técnico Muhanad Al Fakeer.

Cúper es uno de los referentes del mallorquinismo, con él empieza la historia moderna del club en el imaginario colectivo, cuando llegó a un equipo recién ascendido a Primera División y dirigía al Mallorca a una quinta plaza en la liga, final de Copa del Rey, tercera plaza en la liga y final de la Recopa, en dos temporadas consecutivas entre 1997 y 1999.

En el recuerdo colectivo del mallorquinismo Cúper siempre tendrá un lugar reservado. En su menos lucida segunda etapa sin embargo dos hechos marcaron su dirección de equipo: la salvación in extremis en una permanencia agónica y al año siguiente su gesto de caballero al dejar al equipo en mala situación pero renunciando económicamente al resto de su gran contrato, para poder liberar al club y que éste no peligrara.

En los últimos años Héctor Cúper ha abandonado el fútbol de clubes para centrarse en el de selecciones, quizá por voluntad propia, quizá porque son las oportunidades que le llegan. Ha dirigido en su carrera Georgia, (2008-2009), Egipto (2015-2018), con el que terminó subcampeón de África en 2017, Uzbekistán (2018-2019) y la República Democrática del Congo (2021-2022). Pero a pesar de haber llegado a países en situación compleja, como la República Democrática del Congo, ningún reto como el que acaba de asumir, la selección de Siria, un país que ha focalizado la atención del mundo en los últimos por una terrible guerra y haber sido escenario de una ocupación extremista por parte del Ejército Islámico. Tras la marcha del ejército de Estados Unidos, otros países tienen presencia e intereses en Siria, como Rusia, Turquía e Irán en el norte del país, fuente de inestabilidad en la zona.





Tras su etapa brillante en clubes como Lanús (Copa Conmebol), Mallorca con los mencionados registros y el título de la Supercopa, Valencia, con dos finales de Champions y la Supercopa, Inter en el que no consiguió tampoco un título a pesar de tenerlo encarrilado,dirigió al Betis, Parma, Aris, Racing, Ordusport, Racing. Entre medias ya había dirigido la selección de Georgia, ahí fue cuando se dio cuenta de que dirigir selecciones en esa etapa de su vida tenía aliciente, se liberaba del día a día pero se mantenía en el fútbol y vivía nuevas experiencias.