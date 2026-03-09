El MNAC da el paso definitivo a su ampliación histórica para acoger todo el arte catalán

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha presentado este lunes el esperado proyecto arquitectónico de su ampliación. Esta transformación histórica se materializará en dos edificios conectados por un pasadizo cubierto, lo que permitirá al museo pasar de los 49.000 metros cuadrados actuales a 71.417 metros cuadrados. Con un coste total de 112,66 millones de euros, las obras comenzarán en el primer trimestre de 2028 y la primera fase estará finalizada en el tercer trimestre de 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional. Los responsables del museo han celebrado que la ampliación pondrá fin a lo que consideran una “anomalía cultural”: la incapacidad de mostrar de forma permanente la totalidad de la creación artística de Cataluña sin límites cronológicos.

Un pasaje para unir dos palacios

El proyecto ganador, titulado ‘Passatge del Museu’, ha sido desarrollado por los estudios HArquitectes y Christ & Gantenbein. La propuesta contempla la rehabilitación integral del Palau Victòria Eugènia, una obra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, junto a la reorganización de varios espacios en la sede actual, el Palau Nacional. El elemento más singular del diseño es la creación de un bulevar cubierto que conectará ambos palacios, creando un único museo articulado en dos espacios plenamente integrados y mejorando la conexión con la trama urbana. Este nuevo acceso podrá tener usos independientes y facilitará la circulación de los visitantes.

Pondremos el arte bajo la luz"

Uno de los arquitectos del proyecto, Josep Ricard, ha destacado que una de las grandes particularidades del proyecto es que el edificio dispondrá de luz natural. “Pondremos el arte bajo la luz”, ha señalado, al tiempo que ha indicado que se respetarán los “atributos muy adecuados” del Palau Victòria Eugènia, que ya fue concebido como espacio expositivo. Además, el museo “bajará a la ciudad” al situar su puerta principal en la plaza Carles Buïgas, una zona mejor conectada con el transporte público y más accesible para los ciudadanos.

Un proyecto en tres fases

La creación del nuevo MNAC se llevará a cabo mediante tres actuaciones complementarias que estructuran la totalidad del proyecto. La primera es la rehabilitación del Palau Victòria Eugènia, que actualmente cuenta con una superficie construida de 14.397 metros cuadrados. Para dar cabida al programa expositivo requerido por el museo, esta superficie se ampliará hasta alcanzar los 22.400 metros cuadrados construidos. Esta intervención es fundamental para rescatar el valor patrimonial del edificio.

MNAC

Posteriormente, se construirá la conexión soterrada, un elemento que se ha definido como esencial. Este pasaje no solo permitirá la circulación fluida de visitantes entre los dos edificios, sino que también estará diseñado para el traslado seguro de bienes culturales y para albergar las infraestructuras necesarias. Finalmente, el plan incluye una serie de actuaciones puntuales en el Palau Nacional para resolver deficiencias actuales e introducir mejoras funcionales, optimizando tanto los espacios de uso público como las zonas internas que quedarán liberadas tras el traslado de ciertos usos al Palau Victòria Eugènia.

Presupuesto y calendario de un día histórico

La financiación del proyecto, con un presupuesto total de 112,66 millones de euros, será compartida por las tres administraciones consorciadas. La Generalitat de Catalunya aportará el 50% (56,3 millones), la Administración General del Estado contribuirá con un 30% (33,8 millones) y el Ayuntamiento de Barcelona asumirá el 20% restante (22,5 millones). En cuanto al calendario, la redacción del proyecto ejecutivo se completará entre finales de 2026 y mediados de 2027. La licitación de las obras se producirá entre el tercer trimestre de 2027 y el primero de 2028, dando inicio a la construcción en el primer trimestre de 2028. La finalización del primer lote de obras se ha fijado para el tercer trimestre de 2029.

Estamos ante uno de los grandes proyectos de país de la misma importancia que la Sagrada Familia"

El acto de presentación ha sido calificado como un “día histórico” y ha contado con la máxima representación política e institucional. El presidente del MNAC, Joan Oliveras, ha admitido que el camino hasta aquí ha sido “complejo” y “accidentado”, pero ha celebrado que finalmente se encara la recta final. Por su parte, el director del museo, Pepe Serra, ha afirmado que la ampliación era “necesaria” e “imprescindible” para que el museo pueda acoger toda la creación artística “sin limitaciones cronológicas”. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que el nuevo MNAC coincidirá con la gran transformación de Montjuïc y sus accesos desde la plaza de Espanya.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sentenciado que el anuncio supone el inicio de una nueva etapa que “casi duplicará la superficie expositiva”. Finalmente, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que las administraciones “no han dejado escapar una oportunidad histórica”. Ha defendido que el museo podrá desplegar todo su potencial y ha enmarcado la ampliación como uno de los grandes proyectos de futuro de Cataluña. “Estamos ante uno de los grandes proyectos de país de la misma importancia que la Sagrada Família, el Catalunya Mèdia City, el Museu Arqueològic de Tàrraco, la transformación de Fira de Barcelona, el Aeropuerto de Barcelona o la estación de la Sagrera”, ha argumentado Illa, quien ha concluido afirmando que en un mundo de “incertidumbres” y “guerras”, necesitamos “más cultura que nunca”.