No habrá prueba del World Padel Tour en Mallorca tras haber sido anunciada

Ridículo el que se ha producido en Mallorca en el deporte del padel. Tras haberse programado y anunciado una prueba del circuito World Padel Tour para el próximo mes de Febrero en la isla, dicha prueba se ha caído del calendario que acaba de dar a conocer el propio circuito, y en el que sí aparece la prueba en Menorca.

Hace unas semanas se cerraba el acuerdo para el regreso del prestigioso circuito a Mallorca, donde ya se disputó hace unos años. En concreto se había cerrado la disputa de los partidos tanto en la Academia Rafa Nadal como en el Polideportivo de Son Moix. Las instituciones tenían un principio de acuerdo con World Padel Tour, pero finalmente se ha roto dicho acuerdo con el Govern balear, una de las instituciones que apostaban por este evento, por formas de pago.

Tanto la Academia, que tenía reservado el espacio para este torneo, como los propios jugadores que ya habían sacado su billete para viajar a la isla, se han visto perjudicados por esta anulación por parte de WPT del torneo de Mallorca.

El torneo de Menorca sí está previsto en el calendario y se disputará en el mes de Octubre. Se pierde una gran ocasión en Mallorca de ver el mejor pádel, incluyendo a la pareja número 1 en féminas con la menorquina Gemma Triay, que sí podrá jugar en casa de nuevo.

La Federación balear de Pádel ha lamentado en un comunicado la cancelación del torneo de Mallorca:

"La Federación de Pádel de las Islas Baleares (FPIB) ha tenido reciente conocimiento de que la prueba programada por el World Padel Tour (WPT) para la presente temporada 2023, programada para el próximo mes de febrero en Palma, finalmente no se va a realizar.Por tal motivo, la FPIB desea manifestar y expresar a todos sus federados y aficionados al pádel que lamenta profundamente que no se haya alcanzado un acuerdo por parte de las instituciones y el WPT. Expresar igualmente, que la FPIB no ha tenido ninguna intervención o participación en la decisión de la suspensión de la prueba.

En cualquier caso, deseamos que en un futuro próximo pueda llegar a celebrarse una prueba del más alto nivel como se merece Mallorca, especialmente para todos los aficionados al Pádel de nuestras islas". .