Greif: "Sentía inseguridad cuando Leo hacía un buen partido"

Los porteros del RCD Mallorca han sido, son y seguirán siendo noticia en las próximas semanas. Dos excelentes porteros, Greif y Leo Román, que han destacado durante la temporada y que ahora son noticia porque ninguno de los dos ha querido renovar y apuntan a posible traspaso.

Ambos han rechazado las ofertas de renovación de sus contratos, que concluyen en 2026, desde hace meses. El eslovaco ha dicho que no puede aceptar la oferta del Mallorca, la ve insuficiente.

Greif, que habla español con cierta fluidez, nunca es tan explícito en la isla cuando concede una entrevista como cuando habla con los medios eslovacos, puede ser lógico por la barrera idiomática. El análisis que ha hecho el portero tanto de su situación como del Mallorca ha sido transparente. En el diario Dennik Sport reconoce sus dudas por la rotación en la portería y cómo le afectó no jugar en los grandes escenarios como Montjuic y Bernabéu, partidos en los que Leo Román hizo dos actuaciones colosales. Reconoce el eslovaco que esto le afectaba emocionalmente y que ha sido una temporada de aprendizaje a nivel mental.

Sin duda le habrá ayudado para el futuro.

"Si había dos partidos en una semana, Leo Román jugaba el intersemanal. Y normalmente cuando un portero gana la titularidad, mantiene su puesto salvo que se lesione o cometa varios errores seguidos. No digo que no me tuvieran confianza, pero la rotación no ayudaba a mi estabilidad mental. Cuando Leo hacía un buen partido, sentía inseguridad y también, que por ser de la casa, la gente lo prefería. Desde el punto de vista mental fue una temporada muy exigente. Incluso me ocurrió que tras varios buenos partidos y dos porterías a cero seguidas me quedé en el banquillo contra el Barça. Créeme, eso no es fácil. Me habría gustado jugar siempre, sobre todo los partidos grandes. Si al comienzo de temporada me hubieran dicho que jugaría 31 partidos de Liga, pero solo uno del os cuatro contra el Real Madrid y el Barcelona lo habría aceptado. Pero me duele no haber jugado en esos estadios. Sobre todo porque eran partidos especiales para destacar como portero. No los jugué simplemente porque fueron entre semana y el entrenador estableció esa rotación desde el inicio. Se mantuvo firme en eso sin importar el rendimiento y el rival. Pero no quiero que suene a queja, aunque esa incertidumbre no ayudaba a mi tranquilidad".

La frustración de la afición.-

Dominik Greif también se refiere en la misma entrevista a haberse quedado a las puertas de competición europea y el enfado de la afición en el último partido en casa ante el Getafe: "Están frustrados porque no alcanzamos competiciones europeas, pero no entienden que durante la segunda mitad de la temporada sólo contábamos con 12 o 13 jugadores disponibles. Prácticamente no teníamos extremos y uno estuvo lesionado casi toda la temporada (Asano) y el otro jugó muy poco (Robert). Nuestro delantero no recibía balones adecuados, porque teníamos mediocampistas actuando en bandas. Fueron bajas muy importantes y el entrenador tuvo que adaptar el sistema".

En un excelente análisis sobre el equipo, el portero concluye también lamentando el enfado de la gente: "perdimos muchos puntos en casa en la segunda mitad de la temporada, a menudo en el tiempo añadido. A veces nos faltó suerte , otras concentración o intensidad. Todo eso suma... Pero no hay que olvidar que el año pasado celebrábamos la permanencia. Y ahora en el último partido en casa la gente nos abucheó".

Greif y la gratitud.-

El portero eslovaco medita lo mejor para él y quiere tomar la decisión correcta en un momento importante de su carrera. Con 28 años, habiendo brillado en el Mallorca, quedándole un año de contrato, puede elegir su futuro. Si no renueva en el Mallorca puede llegar alguna oferta, "por ahora no pero puede haber opciones pronto" llega a reconocer en la entrevista.

Su negativa a renovar o reanudar la negociación para intentar llegar a un punto de entendimiento duele en Son Moix. El RCD Mallorca tuvo una paciencia infinita y puso todos los medios a su alcance para intentar recuperarle de unas lesiones muy complejas que llegaron también a afectar a Greif a nivel mental. Estuvo un año en el dique seco, que se dice pronto. No se encontraba la causa de su dolencia de espalda, un auténtico calvario el que sufrió el ex del Slovan de Bratislava y el Mallorca aguantó durante dos temporadas casi nulas del portero.

El propio Greif explicaba todo en una entrevista publicada el 7 de Marzo de 2024 en Dennik Sport.

"Uf, lo pasé muy mal. Inmediatamente después de la transferencia, me rompí el músculo del muslo en un entrenamiento y estuve fuera durante un mes. Pasé toda la preparación, así que otro portero empezó a atrapar la liga: Manolo Reina.

Luego cogí una inflamación de la figura del ocho, me hinché todo el tiempo, tomé antibióticos durante una semana y perdí diez días de entrenamiento. Posteriormente, mi segundo ocho también se incendió y volví a estar fuera durante diez días.

Luego me dio covid, estuve diez días en cuarentena y no pude entrenar con el equipo. En la primera mitad del año, realmente no tuve dos semanas de entrenamiento continuo.

Era un problema oculto en la parte de atrás. El proceso siempre ha sido más o menos así: me hice una resonancia magnética, hubo un hallazgo, se hizo un diagnóstico y me dieron tratamiento.

Cada vez tuvimos que esperar unas semanas para ver si el tratamiento funcionaba. Pero el primero, el segundo, el tercero, el cuarto no funcionó, ni siquiera sé cuántos había en total. Era deprimente y frustrante.

"Yo estaba discapacitado en ese momento. Durante mucho tiempo, básicamente no supe qué me pasaba. Si me rompo el ligamento cruzado de la rodilla, estaré fuera ocho meses. Hay un protocolo claro que se sigue a la vuelta y ese tiempo se puede determinar con relativa precisión. Sin embargo, para mí, ni siquiera era posible estimar si mi condición mejoraría y cuándo. Solo podía moverme con un dolor terrible. Por ejemplo, no podía cambiar de un lado a otro en la cama. Si lo hiciera, "gotearía" de dolor. Efectivamente, sí. Me empezó a doler la espalda. Soporté inyecciones y medicamentos durante un tiempo, pero después de seis semanas el dolor ya no era soportable. Empezamos a buscar una solución de forma intensiva en el club. Sin embargo, tardé un año en encontrarlo, y hasta entonces estaba experimentando un infierno. Ya no pensaba si jugaría al fútbol, si iría a entrenar, sino si podría ponerme de pie normalmente, subirme al coche o ir de compras o caminar. Fue una tarea difícil. He ido a especialistas en Barcelona, Vitoria y en todas partes. Mis resonancias magnéticas se enviaron a toda Europa. Cuanto más duraba, más frustrado me sentía. Después de un tiempo, le pedí al club que me permitiera lidiar con eso en Eslovaquia. Bueno, en casa resolvieron el problema. Así lo reveló un experto. Ella me aconsejó qué hacer, cómo hacerlo. Regresé al proceso de entrenamiento después de más de un año antes del Mundial de Qatar y desde entonces no me he perdido ni un solo entrenamiento".

El portero también hablaba de salud mental:

"Lo cierto es que no se hace casi nada por la salud mental de los futbolistas. Este tema se está empezando a mencionar, pero está en sus inicios. Cada vez son más los entrenadores que también cuentan con un entrenador mental en sus equipos. Estás bajo mucha presión en los deportes. Hace poco leí una bonita frase de Carlo Ancelotti, que decía que no trabaja con futbolistas, sino con gente que juega al fútbol. Se refería a que los futbolistas son personas con problemas cotidianos, que se enfrentan a cosas ordinarias, que su hija se contagió del virus en el jardín de infantes, que su contrato de trabajo está terminando, que necesitan pagar una hipoteca, estar en casa con su familia, cuidar de sus hijos".