La gran oportunidad del RCD Mallorca ante su verdugo copero

Nunca es aconsejable hacer lo que llaman las cuentas de la lechera en fútbol porque los planes nunca salen como esperas antes de los partidos. El RCD Mallorca ya sabe lo que es perder contra el Fuenlabrada, ha sido su verdugo en la Copa del Rey por penaltis y fue el equipo que acabó con la increíble racha de imbabitilidad de los bermellones el pasado mes de Diciembre, entonces era Sandoval y ahora es Oltra el técnico fuenlabreño.

Pero por más que no se puedan hacer cábalas, es una realidad que el paso que podría dar el RCD Mallorca hoy en sus aspiraciones de ascenso sería mayúsculo, siete puntos a falta de once jornadas sería una ventaja considerable. Luis García siempre ha sostenido que esto no se resolverá hasta el final, hasta las últimas jornadas, pero sería un colchón importante. El RCD Mallorca necesita un punto para seguir como líder tras empaterle el Espanyol y tener el gol average ganado, pero nadie mira eso, sino la ventaja con el tercero tras el polémico final de partido en el Juegos del Mediterráneo en el que un penalti polémico provocó el empate del Leganés en el descuento. Aún se oyen los ecos de los gritos del habitualmente calmado José Gomes exigiendo respeto hacia su equipo. Así que también el arbitraje hoy de Arcediano Monescillo será escrutado con lupa, en el caso del RCD Mallorca no es novedad porque especialmente desde Barcelona se lleva hablando del arbitraje en los partidos del Mallorca muchas veces hasta el ridículo.

En todo caso, Luis García afronta con ilusión el encuentro de esta noche a las 21h. "Es una oportunidad de poder gana, creo que la Segunda División ya se va pareciendo a la Segunda. Sabiendo que vamos a un campo muy difícil en el que han empatado la mitad de sus partidos, no les es fácil ganar pero tampoco es fácil ganarles. Si logramos ganar ponemos siete puntos al tercero, siempre digo que da igual subir como primero o como segundo".

El técnico recordaba que "me acuerdo que ascendí en la penúltima jornada y en la última perdimos y ya ni me acuerdo si subimos primeros o segundos. Meter siete puntos al tercer clasificado sería una distancia buena, habría que seguir remando y trabajando mucho. Es una oportunidad. Ojalá podamos sacarla, sabiendo la dificultad ante ellos, tenemos la experiencia de la derrota en casa y después de 120 minutos empate y derrota por los penaltis, ya sabemos que es un equipo muy complicado".

El técnico no podrá contar aún con Galarreta y está entre algodones Antonio Sánchez por lo que le reservará. Además, están ausentes los internacionales Valjent, Trajkovski y Lago, no así Baba.

El posible once es el formado por Reina, Sastre, Russo, Raíllo, Oliván. Baba, Salva Sevilla; Mboula, Dani, Cufré o Mollejo ; Abdón o Álvaro.

Trajkovski hace un doblete.-

Mientras, Valjent jugaba 90 minutos ante Malta con Eslovaquia y Trajkovski ha sido la sorpresa de esta convoctoria de selecciones al hacer doblete con Macedonia del Norte, marcaba tanto ante Rumanía como ante Liechtenstein. El bermellón lleva mucho tiempo sin marcar con su equipo, esta temporada aún no se ha estrenado y como viene siendo habitual no tiene mucho protagonismo, si bien en algunos tramos de calendario cargado ha tenido apariciones en el equipo.

Por su parte Lago no jugó en el partfido de Costa de Marfil en Niger.