Gonzalo, el héroe copero del Real Madrid que pasó por el RCD Mallorca

Gonzalo García, 20 años, es el jugador del momento en el Real Madrid tras dar el pase a su equipo a la semifinal de la Copa del Rey. En esta ocasión el gol in extremis de los blancos no lo marcaba ninguna estrella, ni Mbappe, ni Rodrygo, ni Valverde, ni mucho menos Vinicius, anoche abroncado ya hasta por Modric por su indisciplina. No, en esta ocasión ha sido un chaval, un canterano.

Gonzalo marcaba el gol decisivo a los pocos minutos de entrar al campo en Butarque ante un Leganés que les dio mucha guerra y puso a los blancos contra las cuerdas. Un canterano blanco que fue bermellón durante una etapa, ya que Gonzalo pasó por Son Bibiloni, la Ciudad Deportiva Antonio Asensio.

El delantero jugó en el Recreativo Mallorca cadete en una temporada fructífera, fue al desplazarse su familia a la isla por motivos familiares, era la temporada 2018/19, Allí, en las filas del equipo bermellón, coincidió con Luka Romero, el debutante más joven en la historia de la liga que debutaba en Primera en la 2019-20 con Vicente Moreno en el banquillo y que ha fichado ahora por el Cruz Azul. También con Rafael Obrador (su compañero también en el Castilla ahora cedido al Deportivo) entre otros.

Gonzalo volvió al año siguiente al Real Madrid a vivir con su abuela, mientras su familia permanecía en la isla. El delantero ha marcado en el Castilla de Raúl nada menos que 19 goles y tres pases de gol en 21 partidos en Primera RFEF. Además del fútbol estudia un doble grado en ADE y Business Analytics, con especialización en Big Data. Anoche tras su gol se mostraba exultante, un apasionado de su equipo, el Real Madrid, en el que creció. Un auténtico producto de La Fábrica.

Tras su gol anoche decía que "es un cúmulo de emociones, no sé ni que pensar. Es el sueño desde pequeño, desde que entre y haber metido un gol con lo que ha significado, estoy más que feliz. Sabía que el partido estaba trabado, que iban a llegar centros, balones parados, sabía que tenía que estar en el área por cualquier balón que pudiera pasar. Hablé con Brahim antes y le dije que metiera centros, que iba a estar ahí y en una de esas ha entrado".

Tan sólo un año después de cambiar de ciudad y de club, volvió a La Fábrica para jugar en el Cadete A. Mientras su familia se quedó en la isla, Gonzalo volvió a la capital y pasó a vivir con su abuela. La élite le espera.