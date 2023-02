13 goles del Real Madrid al RCD Mallorca en las últimas dos temporadas

Los recientes enfrentamientos entre el RCD Mallorca y el Real Madrid han dejado un balance preocupante para los bermellones, que desde su retorno a Primera División en 2021 han encajado 13 goles en los tres partidos entre ambos. El objetivo este domingo es tratar de ganar a un grande como el Real Madrid, algo que sí ocurrió en la 2019-20 con el 1-0 marcado por Lago Junior, pero si no se puede al menos dar una imagen más entera y no salir trasquilado.

Y es que el Mallorca ha encajado tres goleadas en los tres partidos ante el Real Madrid. Precisamente si algo tiene este RCD Mallorca de Aguirre es su sobriedad defensiva, sólo ha encajado 18 goles en 19 partidos, en sus últimos tres partidos en Son Moix no ha encajado ante Atlético de Madrid, Valladolid y Celta.

Sin duda esa solvencia defensiva será puesta a prueba por un equipo el de Carlo Ancelotti que le ganaba en la primera vuelta por 4-1 en el Santiago Bernabéu, y por 6-1 la pasada campaña también en el feudo blanco, mientras que en Son Moix la visita de la pasada campaña se saldó con un 0-3.

En el encuentro disputado el pasado mes de Septiembre, el Mallorca se adelantaba con gol de Muriqi, pero todo cambiaba con el monumental gol de Fede Valverde que se recorría todo el campo para acabar con un zapatazo. Después en la segunda mitad llegarían los goles de Vinicius, ya en el 72' y tras haber fallado una clara ocasión Antonio Sánchez para haberse puesto 1-2, el 3-1 de Rodrygo en el 82' y el 4-1 de Rüdiger en el 92'. Un partido que se rompió muy al final, es lo cierto, pero que fue doloroso por el resultado y también por los agrios enfrentamientos entre Vinicius y Maffeo, Raíllo y hasta Aguirre.

La pasada temporada la goleada fue aún mayor en la capital de España, 6-1, con goles del mallorquín Marco Asensio, que marcaba tres, dos de Benzema y uno de Isco. En Son Moix, los bermellones caían por 0-3, todavía con Luis García, con goles de Vinicius y dos de Benzema. El partido dejó mal sabor en los blancos por salir lesionado Benzema, él solo, y por los piques entre Vinicius con Maffeo y Raíllo. Ahí empezó la polémica que ha salpicado los últimos duelos y que alcanzó su cénit en el encuentro de esta temporada en el Bernabéu.

Al respecto, el CEO del Mallorca, Alfonso Díaz, ha querido mandar un mensaje: "no podemos convertir una fiesta como es la visita del Real Madrid en una serie de polémicas que no nos llevan a ningún lado". Un mensaje también para la afición para que no comenta el error algún grupo de entonar cánticos que crucen la raya como ha ocurrido en otros estadios y que puedan acarrerar denuncias de la Liga.

Lo más importante para los bermellones será competir, recuperar buenas sensaciones tras el mal partido en el Carranza, volver a ser un equipo serio en lo defensivo y ganar algo de fluidez con el balón. Preocupa sobre todo la mala racha de Muriqi, cinco partidos sin marcar, algo insólito desde su llegada. Aguirre debe suplir al sancionado Copete, Nastasic o el fichaje Hadzikadunic son la alternativa.

El RCD Mallorca-Real Madrid se vivirá en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama y el apoyo de Miguel Ángel Díaz y Jordi Jiménez desde Son Moix este domingo desde las 14h en Cope.