Un gol del Mallorca ante el Celta con denominación de origen

Si alguien hubiera pretendido escribir un guión sobre un gol redondo del Mallorca, el gol 800 del Mallorca en su casa, Son Moix, es imposible que hubiera tenido tanta imaginación como para elaborar lo ocurrido el pasado sábado, un gol con la participación de cuatro jugadores mallorquines.

Ni el más romántico o amante del producto de la tierra hubiera podido diseñar el gol que anotó Mateo Jaume, además el primer gol del lateral mallorquín en Primera División. "Qué casualidad que ocurren tantas casualidades" como diría Groucho Marx.

Es poco habitual tener a tantos jugadores de la tierra en el césped, hay que tener en cuenta que habituales en el equipo son tan solo Darder y Antonio Sánchez, a los que hay que añadir si de jugadores baleares se trata, al portero ibicenco Leo Román. Abdón suele ser un recurso en los partidos y jugadores canteranos como Marc Domenech y Jan Salas no tienen un gran protagonismo tampoco y aparecen en determinados momentos en los partidos.

Aun teniendo a tantos jugadores de la tierra en el césped, hasta siete baleares llegó a tener el Mallorca (Leo Román, Mateo Jaume, Darder, Antonio Sánchez, Abdón, Domenech y Salas), es una combinación bien curiosa la que se produjo en el gol ante el Celta.

Faltaban cinco minutos para el 90 cuando Jan Salas puso un balón profundo, parecía irse por línea de fondo pero Marc Domenech creyó y llegó a salvar in extremis centrando como pudo, el balón aéreo lo peleó Abdón, sin llegar a ser un pase, fue un rechace, el balón quedó muerto en el área para que lo controlara Mateu Jaume que lo alojaba perfectamente en la red. Cuatro mallorquines, un gol con auténtica denominación de origen mallorquín.

Pero las circunstancias del partido ante el Celta se dieron de tal manera que el técnico Jagoba Arrasate buscó soluciones en el banquillo para intentar evitar la derrota. Era a la desesperada, había cambiado al descenso a Antonio para meter otro central, Kumbulla, soltó a los laterales Mojica y Mateu, y después puso más piernas con Abdón, Dani, Marc, por Joseph, Asano, Mascarell, para finalmente dar entrada a Salas por Pablo Torre. Finalmente se pudo salvar un punto y el gol 800 queda para la historia, un gol muy mallorquín.