La gira futbolística del incombustible técnico Tolo Darder en Colombia

Tolo Darder lo ha sido todo en el fútbol balear. Jugador (era portero), entrenador, secretario técnico, delegado de la escuela y comité de entrenadores en Ibiza, directivo durante diferentes mandatos de la Federación Balear de Fútbol (FFIB), toda una vida ligada al balón.

Darder es un solleric ibicenco, toda una vida afincado en las pitiusas, siempre encantado de hablar de fútbol como hace habitualmente en Deportes Cope Baleares. Darder lleva un verano muy intenso futbolísticamente hablando, un técnico incombustible que pasados los 80 sigue sentando cátedra allí donde le necesitan.

Por razones familiares empezó a visitar Colombia, fue ojeador del Atlético de Madrid en el país, desde entonces es solicitado para formación de técnicos y de jóvenes. Desde convenciones en ciudades hasta charlas en rincones más humildes para dar su visión sobre el fútbol.

Durante el último mes, el técnico ha participado en una jornada en Medellín, un seminario en Popayán, también en una seminario internacional formativo para técnicos en Montelíbano. Lo último ha sido una charla a los más pequeños en un rincón humilde: "en Tormo Rojo apoyando a un grupo de jugadores de bajos recursos pero de gran corazón, no tienen ni equipajes ni petos para entrenar y jugar pero juegan al fútbol de maravilla. Gracias Montevisión", ha escrito en sus redes sociales Darder.

Tolo Darder regresará a final de mes a Ibiza tras un intenso verano de fútbol en el país hermano de Colombia.