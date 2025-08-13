Gianluca Simeone, ex de UD Ibiza, San Rafael y CD Ibiza, deja el fútbol a los 27 años

No es habitual que un futbolista cuelgue las botas a los 27 años si no es por motivos de salud. Las circunstancias de cada persona son diferentes y seguramente sea más factible que ocurra si no se trata de un futbolista en el primer nivel.

Es el caso de un ex del fútbol ibicenco. Gianluca Simeone, segundo hijo del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, quien ha decidido retirarse de manera temprana del fútbol. Gianluca llegó en la temporada 2019-20 a la UD Ibiza, desde donde sería cedido al San Rafael, entonces filial del equipo celeste. Posteriormente ficharía por el otro equipo de Vila, el CD Ibiza Islas Pitiusas, ahora denominado SD Ibiza.

Gianluca militaba la pasada temporada en el Rayo Majadahonda, con el que vivió por cierto una situación desagradable en el playoff, tras ganar en Sant Andreu y ser apedreado el bus del equipo. Anotó siete goles con el equipo madrileño.

En su etapa en Ibiza, entre 2020 y 2022, anotaba cuatro goles en la segunda temporada ya que en la primera estuvo en blanco. En su presentación con el equipo rojillo se presentaba como un delantero "capaz de aguantar el balón, tener referencia en el área y estar siempre preparado para el gol".

Gianluca lo deja por razones familiares, va a ser padre y ha decidido trasladarse a Argentina y además iniciarse en la representación según ha confesado a medios argentinos: "Fue una decisión mía, estoy muy contento de afrontar estos nuevos retos. Muy contento por lo que viene", confesó Gianluca. "Somos un equipo y hablamos siempre de nuestros proyectos. Lo hablamos entre nosotros. Es una decisión mía pero se habló entre los dos. Es una decisión que venía pensando ya hace bastante". Y concluye diciendo que "Supongo que a todos los padres primerizos le debe pasar pero estoy hablando mucho con mi papá que me da consejos".

Su padre, Diego Pablo Simeone, le ha dedicado unas cariñosas palabras tras la trascendental decisión de su segundo hijo, por esta decisión temprana de dejar el fútbol.

"Flaco querido, ¡¡te quiero mucho!! Cuando uno da todo en la vida, vive en paz y vos en esta etapa maravillosa de jugar al fútbol lo hiciste. Solo está en mirar el gran recuerdo que dejaste en cada lugar que estuviste y eso habla de la persona que sos, te admiro y ¡¡¡siento orgullo por vos!!!!"