El final de una etapa en el Real Mallorca

Este pasado fin de semana el Mallorca ha sido protagonista por varias noticias entre las que destacan el anuncio por parte de Stoichkov de su positivo por COVID19 o la confirmación de la salida de Pierre Cornud con rumbo al Sabadell. Sin embargo, quizá la más llamativa de todas haya sido el anuncio de la marcha de Javier Recio. El ya ex director deportivo del Real Mallorca puso el sábado punto y final a su etapa en la isla cerrando así también una época en el propio club bermellón ya que con su salida se cierra el círculo que comenzó a cerrarse con la salida hace ya varios meses de Maheta Molango como consejero delegado del conjunto balear.

El propio Recio se despidió a través de una carta en la que aseguro querer quedarse "con las alegrías, y los bonitos recuerdos profesionales y personales que me llevo conmigo" añadiendo luego que "seguro que seré injusto y dejaré muchas personas atrás, espero que no se molesten, pero en unas breve líneas no me caben todos. No quiero despedirme sin acordarme de los que ya no están. Maheta Molango al que quiero agradecer su incansable trabajo y su alto nivel de exigencia que me ayudó crecer deportiva y profesionalmente. Vicente Moreno y su cuerpo técnico, que me permitió hacer mejor mi trabajo y disfrutar de un maravilloso ascenso a Primera División. Y Mikel Gomila, por su profesionalidad y calidad humana".

Recio llegó al Mallorca de la mano de Maheta Molango y tras la llegada de Pablo Ortells había quedado en un segundo plano pese a estar dentro del organigrama deportivo del equipo mallorquinista y al final ha optado por abandonar de manera definitiva la disciplina del club balear.