La Final Four, una cuestión de instalaciones

El próximo día 25 de este mes de Enero de 2023 es una fecha marcada en rojo en el calendario del Mallorca Palma Futsal. Ese día, salvo cambios, se conocerá definitivamente dónde se juega la Final Four de la Liga De Campeones y ese día será el momento en el que el conjunto balear sabrá si debe ponerse a trabajar buscando vuelos a Polonia para sus aficionados o, si por el contrario, debe ponerse a trabajar junto a la UEFA y a las instituciones de las islas para adecuar de la mejor manera el Velódromo Illes Balears para que éste acoja la final a cuatro de la mayor competición europea del fútbol sala.

Sin embargo, para el Mallorca Palma Futsal el problema radica precisamente en la última frase del anterior párrafo. El conjunto palmesano, a sabiendas de que el Palau d´Esports de Son Moix no puede acoger el torneo, ofreció como alternativa el Velódromo Illes Balears que, pese a no reunir todos los requisitos de la propia UEFA, se presentó como una opción posible. Por contra, Gliwice, la ciudad polaca candidata a ser sede de la Final Four, ha presentado el Gliwice Arena como lugar para ser la sede del torneo.

El escenario que ha ofrecido la candidatura polaca es lo más cercano, como ha calificado el propio Tirado a un pabellón "NBA" que puede verse en Europa. Al igual que muchas otras instalaciones de referencia en Europa como pueden ser el Palau Sant Jordi o el Wizink Center, por nombrar ejemplos cercanos en España, el Gliwice Arena es una instalación multiusos que acoge tanto conciertos de artistas de primer nivel como eventos deportivos habiéndose celebrado en él competiciones de voleibol, un deporte absolutamente de referencia en Polonia, en el que las gradas han rozado el lleno de un pabellón cuya capacidad ronda los 17000 aficionados en función de los eventos a realizarse.

Jose Tirado: "Creo que las instituciones debieran plantearse reformar el velódromo para darle utilidad"

Hoy, durante la presentación oficial de Fabinho como nuevo jugador del equipo palmesano, Jose Tirado ha explicado detalladamente esos inconvenientes y también ha lanzado un mensaje a las instituciones. "Creo que deberíamos hacer un replanteamiento y que se pueda seguir utilizando como velódromo pero estamos viendo en España que hay instalaciones que se van moviendo con instalaciones que pueden acoger grandes conciertos o partidos de fútbol sala o partidos de ACB. Desde las instituciones creo que debieran plantearse reformar el velódromo para darle una utilidad", ha comentado Tirado que ha añadido: "No conozco otra instalación tan grande en España que no tenga utilidad"