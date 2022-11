Fin de fiesta a 2022 en Son Moix y ante el Atlético de Madrid

Y se acabó. Sí, por extraño que resulte, por contraproducente que resulte es así. Este miércoles 9 de Noviembre cierra 2022 en Son Moix. La sensación de fiesta interrumpida no se la quita nadie a los mallorquinistas, que están disfrutando de un equipo en buena forma, con las ideas claras, competitivo, con mecanismos automatizados, que están disfrutando del mejor arranque desde 2010 en Primera.

Pero se sabía, todo el mundo sabía que la liga se interrumpía en estas fechas para un Mundial insólito en el mes de Noviembre en Catar que ha llevado hasta Oriente Medio el interés económico. Aquí no hay cancelaciones que valgan al discurso contra los homosexuales (son sus costumbres) como hacen en Occidente, donde cualquier comentario que no suene bien o no se ciña al discurso dominante es atacado y cancelado.

Esas cosas las pueden decir tan solo los ricos jeques de los países de Oriente Medio, que dicho sea de paso están haciendo una gran inversión por modernizarse, por hacer un gran Mundial, que una cosa no quita la otra. También es cierto que la FIFA llevó el primer Mundial a África, un Mundial siempre recordado in aeternum por los españoles porque fue el primer título mundial de la historia en un ciclo maravilloso Eurocopa-Mundial-Eurocopa. También en aquella ocasión fue rompedor y visto como un impulso al desarrollo, en este caso de Sudáfrica, y algo histórico para el continete.

Pero quizá por todo lo que tiene de artificial lo de Catar es percibido de manera diferente. Por ser un país pequeño, por no tener historia en el fútbol, por toda la sensación de postizo que transmite, por construirse estadios que nadie sabe para qué serán empleados después, por ser un país restrictivo con las mujeres (y eso siendo de los más occidentalizados de los países árabes seguramente) y sin derechos para los homosexuales; por ser el poder económico simplemente (que no es poco) el que lleva el Mundial incluso a celebrarse en Otoño en un país sin tradición futbolística, algo nunca visto. Se espera algo más de las jerarquías del fútbol nos bombardean un día sí y otro también con campañas de valores, "no al racismo", "no a la discriminación" "apoyo a la diversidad" y colores arcoiris.

Pero todo esto será el siguiente capítulo del que se hablará y mucho, ocupémonos del de hoy en Son Moix.

Gran partido en Son Moix.-

Epílogo liguero a las 21:30h en un partido que siempre da mucho juego, Mallorca y Atlético de Madrid han tenido duelos intensos, favorables a los bermellones la pasada temporada tanto en Son Moix como en el Metropolitano. Aún se recuerda el lío de la 2019-20 con la expulsión de Morata tras encararse con Xisco Campos y Salva Sevilla. Aún se recuerda aquel hat-trick de Agüero que hubiera mandado al Mallorca a Segunda de no ser por un gol milagroso de Aduriz con el Valencia al Deportivo.

Llega el Atlético en momento de duda, en el que no se sabe si es carne o pescado, si Simeone es capaz de hacer jugar a un equipo más ofensivo o mantiene su librillo, el que le ha dado éxito pero para el que no parece tener ahora los jugadores que cumplan con la misión; cuatro partidos sin ganar, eliminado de Europa, con el líder del proyecto cuestionado, lo que es mucho decir porque Simeone daba sentido a todo. Si se cuestiona a Simeone es que soplan vientos de cambio de ciclo. Pero eso es mucho decir en fútbol porque el potencial de su equipo puede hacer cambiarlo todo en cualquier momento.

Javier Aguirre no se fía del mal momento colchonero y recuerda el potencial que tienen, apela a su eficacia defensiva como algo básico y niega la Muriqidependencia, qué va a decir. Lo cierto es que Muriqi hoy es principio y final de un ejército que cumple las órdenes. Simeone habla con nostaliga del Mallorca, en su halago a la eficacia del Mallorca, del método Aguirre está la nostalgia de quien se mira en el espejo. El Mallorca de Aguirre no deja de ser un espejo del mejor Atlético de Simeone, salvando las distancias de jugadores. Orden defensivo, equipo solidario, cesión del balón y el espacio al rival para buscarle las espaldas, un bloque de soldados que cumplen su misión sin rechistar. Eso ha conseguido Javier Aguirre con este Mallorca y eso hizo del Atlético un equipo que casi gana Champions y ganó la liga.

Para el Mallorca el fin de fiesta en Son Moix hoy es una cortada de rollo total. Está a gusto, juega a gusto, se siente cómodo en el libreto, cada jugador ha encontrado su rol, el que juega todo y el que juega poco. Aguirre ha conseguido que todos los que salen aporten el tiempo que les dé. Y eso se refleja en que cuando faltan dos piezas clave como ocurrió en Valencia, Raíllo y Maffeo, ni se note, porque Nastasic y Giovanni estén muy bien.

Precisamente vuelve Raíllo hoy al equipo tras cumplir su ciclo de tarjetas, se lo pierden Dani Rodríguez también por acumulación y Maffeo, quien cumple su segundo partido de suspensión, mientras Javier Aguirre tendrá nuevamente que verlo desde una cabina en soledad y dando instrucciones a sus ayudantes,con Toni Amor de pie dirigiendo al equipo, al equipo de sus amores y en casa, qué más puede pedir. Es un día bonito para Toni Amor.

Ha ofrecido el RCD Mallorca para este final de fiesta cervezas a un euro y protestan algunos aficionados con razón que se haga esta apología del alcohol, aunque haya quien lo celebre también por supuesto, y no se rebajen los refrescos. Es decir, por qué un euro por la cerveza y no por un refresco que no lleve alcohol. No está claro que la legislación antiviolencia ampare este tipo de iniciativas en el propio estadio.

Y qué mejor para este fin de acto en Son Moix a 2022, el año en el que el Mallorca se salvó milagrosamente del descenso a Segunda, que el saque de honor de un campeón del mundo. El partido será un homenaje a Izan Guevara, la fiesta hubiera sido completa con Augusto Fernández pero el campeón de Moto 2 está con los test de Moto GP en Valencia.

Y después del partido quedará la Copa del Rey el sábado, descanso para la plantilla, luego mini pretemporada y a final de año fuera en Getafe. Pero la fiesta se ha acabado en Son Moix en este 2022.

Posibles onces.-

Mallorca: Rajkovic; Gio,Valjent, Raíllo, Copete o Nastasic; Antonio, Galarreta, Baba, Lee; Muriqi. (Advertidos de suspensión: Costa, Valjent, Galarreta, Antonio).

Atlético: Oblak; Molina, Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, Da Paul, Witsel, Carrasco; Griezmann, Morata.

árbitro: Melero López. VAR: González González

