Fin de fiesta del motociclismo mundial en Palma el 7 de Diciembre

Fin de Fiesta en Palma. El Mundial de Moto GP afronta la recta final, a falta de seis carreras, los pilotos españoles como siempre están en las primeras posiciones con opción de título. Jorge Martín lidera en Moto GP, Ogura en Moto 2 con Sergio García en segunda posición mientras que en Moto 3 Daniel Olgado es segundo por detrás del colombiano David Alonso.

En esta ocasión y coincidiendo además con el 120 aniversario de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Gala de Campeones se celebrará en España y el lugar escogido es la capital balear. En la misma isla que ha dado campeonísimos como el pentacampeón del mundo Jorge Lorenzo, el bicampeón del mundo Joan Mir, y campeones del mundo recientes como Augusto Fernández o Izan Guevara, además de David Salom en Evo, el recordado Luis Salom, subcampeón del mundial, Pakita Ruiz, campeona de España en seis ocasiones y que está disputando el primer Mundial femenino.

La Gala de la FIM tendrá lugar el 7 de Diciembre en el Palau de Congressos de Palma, ha sido presentada en el Parc de la Mar de Palma con la presencia del vicepresidente de la FIM, Ignacio Verneda, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el responsable municipal de deportes, Javier Bonet, además de la piloto Pakita Ruiz y los alumnos del Centro de tecnificación de motociclismo del gobierno balear.

Pakita Ruiz se muestra ilusionada por esta fiesta del motociclismo en Mallorca, puesto que además de la Gala habrá actividades para el gran público y acercar a los pilotos a la afición.

La piloto afirma en Cope que "es algo histórico que se pueda celebrar la Gala de campeones en Mallorca de donde tantos campeones han salido. Es único y hay que agradecerlo y disfrutarlo. Subir a por mi trofeo sería de 10 pero este año se ha complicado. Me ha costado la adaptación, es totalmente diferente a lo que he estado pilotando. Vengo de Cremona y ha sido el mejor fin de semana donde más cerca he estado de delante. Nos quedamos sin frenos en la segunda carrera y nos quedamos con la sexta plaza. Sé que podemos estar más adelante en este Mundial. Es una gran oportunidad para las mujeres y las pequeñas que vienen por detrás. No ha sido fácil, muchas piedras en el camino. Gracias a la Federación por meternos en el Mundial y la oportunidad de vivir de este deporte que nos apasiona tanto".