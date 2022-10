El Fibwi Palma despega hacia el reto del ascenso

El Fibwi Palma despega desde el mismo hangar de Air Europa en la LEB Plata del baloncesto español. Lo hace junto a otros dos vecinos en esta categoría, como son los proyectos de Hestia Menorca y Class Sant Antoni. Tres cazas en la categoría para intentar subir a lo más alto, por lo pronto conseguir llevar a la segunda categoría del baloncesto español a sus equipos, son tres proyectos diseñados para el ascenso. Pero el baloncesto no entiende de planes sino de realidades y se lo tendrán que ganar en la pista semana a semana.

Será la primera temporada en mucho tiempo en el baloncesto balear sin presencia en la LEB Oro tras el descenso del Imprenta Bahía San Agustín, ahora llamado Fibwi Palma, y lejos queda ya la aventura de Menorca en la ACB que a peasr de los años dorados acabó de mala manera.

Quizá por ello ahora Hestia Menorca va subiendo poco a poco y con un mensaje realista de no estirar más el brazo que la manga, como el que tiene Sant Antoni por muy ambicioso que sea, y sobre todo Palma, cuyo eterno presidente Guillem Boscana siempre ha procurado gastar lo que podía.

La plantilla del Fibwi Palma fue saliendo uno a uno en el hangar de Air Europa en Son Sant Joan para posar después tanto en la pista como ante un Boeing 787-8. No estuvieron presentes por enfermedad Milan Suskavcevic, Stevan Karapandzic, Rafa García y Manel Signes. Los jugadores fueron saliendo del interior de un boeing 787 de Air Europa presentándose así de manera oficial y arrancando definitivamente la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada, que arranca este fin de semana.

El presidente Boscana se refirió al nuevo proyecto en el que sólo repiten tres jugadores, Feliu, Suscavcevic y Andreu, además con el retorno de un viejo conocido Asier Zengotitabengoa: “Si me preguntan el corazón me dice que quiero subir a la LEB Oro y la cabeza me dice que quiero cumplir la temporada 42 del equipo. Igual dicen que eso es una tontería pero es hacer las cosas poniendo los pies en la tierra y hacer las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer tiene una fecha de caducidad y lo que yo siempre he intentado es que esa fecha de caducidad sea lo más tarde posible”.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Federación balear Juanjo Talens y el director general de deportes Carles Gonyalons.

Añadía que “la ilusión y las ganas por volver a la LEB Oro están presentes con más ganas que nunca pero siendo conscientes que hay muchos equipos que no han estado nunca y que quieren probar esa categoría que de cada vez es más fuerte”.

La pretemporada no ha invitado al optimismo con un rendimiento inferior a sus rivales Menorca y Sant Antoni, pero con muchas limitaciones por lesiones, incorporación tardía de Gibson y problemas de visado con algún jugador como Kovacevic. El domingo arrancan ante El Prat a las 18h en Son Moix. Boscana asume la responsabilidad: "La presión me la podéis poner a mi, a los jugadores igual estaría bien que no tuvieran tanta pero eso te lo da el juego. Esa presión es una presión que es sana porque todos los jugadores quieren ganar cuando llega el partido del domingo".

Por su parte el técnico Pau Tomàs se refería al estado de la plantilla: “Tenemos jugadores que están enfermos y que tenemos dudas de que puedan llegar. Esperamos poder recuperar a algún jugador de lo sque están enfermos pero es una realidad que nos ha tocado vivir y el domingo, con los jugadores que tengamos, intentaremos plantear el partido más competitivo que podamos”. El técnico mallorquín ha señalado que “esperamos a poder contar con toda la plantilla al completo para poder ver el potencial del equipo. Podríamos llorar y poner excusas pero nunca hemos sido de hacerlo y si tenemos ocho jugadores, jugaremos con esos ocho. ¿Qué tenemos nueve? Pues plantearemos el equipo más competitivo que podamos”