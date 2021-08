Fer Niño: "Espero superar a mi padre en goles lo antes posible"

Del 25 de Enero de 2020 al 21 de Agosto de 2021. Mismo escenario, Mendizorroza. Fernando Niño se estrenó con el RCD Mallorca a los pocos días de llegar al Mallorca y nada más entrar al terreno de juego el pasado sábado. En el mismo escenario en el que marcaba su primer gol en Primera División hace año y medio y con la camiseta del Villarreal.

Fer ha venido a la isla dispuesto a hacer su propia historia como mallorquinista, cerrando el círculo que abrió su padre hace 23 años al llegar al RCD Mallorca procedente del Xerez. Hace 20 años nacía Fernando Niño Rodríguez en Palma y hoy defiende la camiseta que llevó su padre. El viernes ante el Espanyol podrá debutar ante la afición en ese mismo escenario que conoció en sus primeros años de vida.

No sin cierta retranca, Fer reconocía tras su gol de la victoria en Mendizorroza que "espero superar en goles lo antes posible". Su padre en realidad marcó tan solo dos goles en liga en las siete temporadas que jugó en el RCD Mallorca por lo que bastará otro gol de Fer para igualar al que fuera central del RCD Mallorca.

Fer se mostraba encantado con su entrada en el equipo: "es un debut soñado por cualquiera. Muy contento por haber debutado con gol, agradezco a los compañeros, club y afición por el recibimiento. Cuando sales al campo tienes que salir motivado porque puedes tener tan solo una o dos oportunidades y tienes que aprovecharlas".



El gol de Fer no es anécodta sino que es una ventana de oportunidad. Es algo que puede generar mucho provecho a los bermellones si lo trabajan porque la visión de Salva Sevilla a la vez que su precisión, como pueda pasar también con otros pasadores como Dani o Galarreta, encontró el movimiento perfecto del delantero. La conexión Salva-Fer en ese gol recordó una conexión vintage que fue mágica, la que crearon Ibagaza y Güiza el año en el que el jerezano fue pichichi de la Primera División con 27 goles.

Fer tiene ciertas similitudes por su altura y movilidad, pero sobre todo por su inteligencia en los movimientos. Si encuentra el pasador adecuado, y Salva lo es, puede ser un filón. El propio Fer reconocía que "cuando ha salido Salva le he dicho ponme alguna picadita que voyu a romper todas. Salva tiene muy buen pie, lo sabía, por eso le he dicho a Salva que me pusiera una a la espalda que voy a estar preparado para meterla".

La baja de Ángel Rodríguez, una sorpresa desagradable en este arranque de temporada, hará que tanto Fer como Abdón deban estar más preparados aún ya que el canario estará mes y medio al menos sin jugar según lo dicho por el técnico por el problema en el adductor. Así que entre Abdón y Fer se disputarán por ahora el puesto de referencia más adelantada. Curiosamente el sábado Abdón fue titular y sólo cuestión de mala suerte que no marcara porque su balón se estrelló en el larguero y luego el palo, una carambola extrañísima tras un gran remate de cabeza.

En cambio el gol de Fer es una elevación ante la salida del portero y ni siquiera pudo precisar, era un autopase pero la inercia del balón hizo que entrara ya que no pudo volver a rematar ni tampoco evitarlo el defensa que se centró en Fer en lugar de en el balón.