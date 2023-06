Feliciano:"Estoy orgulloso de haber aguantado 20 años como profesional sin fallar"

Este tercer MallorcaChampionships pasará a la historia, independientemente de quién sea el ganador, por ser el último torneo de Feliciano López, quien se despide de su carrera en su hábitat natural, la hierba. A sus 41 años aún quería un último baile en Wimbledon pero no fue posible, no hubo invitación, por lo que será Santa Ponsa el lugar en el que cuelgue la raqueta.

En su estreno en el doble junto a Tsitsipas ayer caían ante Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin por un doble 6-4 en el estreno del cuadro de dobles. Una primera toma de contacto con la hierba del Mallorca Country Club. El griego, al que se ha visto muy cariñoso con Paula Badosa en la pista, defiende el título alcanzado el año pasado.

Hace tiempo que Feliciano compagina su actividad como tenista con la gestión en el Mutua Madrid Open, y ahora también será director de la fase final de la Copa Davis en esta nueva etapa. Feli ha compartido sus impresiones en esta despedida tras haber sido homenajeado por el Mallorca Championships el pasado sábado.

"Era un poco la idea también, quiero prepararme para retirarme jugando pero en los torneos que más me gustan, que han sido en hierba, Queens y Wimbledon sobre todo. La temporada de hierba es la que más éxitos me ha dado. No ha podido ser el colofón de mi último Wimbledon pero estoy contento de jugar aquí", afirma en declaraciones al torneo.

"Aún así me he sentido competetitivo, no quería retirarme dando pena o con un nivel que no me hubiera sentido bien. Me preparé a conciencia ,vine a Mallorca a entrenar, hice dieta, perdiendo peso, entrenando algunos días incluso por la tarde. En Acapulco me llevé una grata sorpresa, competí muy bien, perdí con Tiafoe peleando. Me dio fuerzas para estos cuatro torneos que me queden... estoy tranquilo porque me he sentido competitivo".

A la hora de echar el cierre a su carrera y echar la vista atrás, preguntado sobre qué poso le deja su carrera, Feliciano se muestra orgulloso "de haber aguantado 20 años como profesional sin fallar. Y de haber dejado buen recuerdo entre mis compañeros y en la gente con la que he convivido. No todo el mundo me quiere, eso es lógico, pero dejar un recuerdo positivo y ser una persona correcta. Y ser un tenista quizá algo diferente de lo que estamos acostumbrados, quizá sin buscarlo, por mi estilo, por mi saque".