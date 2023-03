Feliciano: "El Mallorca Championships será mi último torneo en España"

Una carrera longeva que afronta una transición tranquila y asumida desde hace tiempo. Feliciano López está en el últmo año de su carrera profesional como tenista. A sus 41 años, Feliciano se despide como jugador pero no del tenis, al que sigue profundamente ligado, entre otras cosas como director del Mutua Madrid Open.

El tenista toledano ha anunciado que el Mallorca Championships será su último torneo como jugador profesional en España. El torneo será el próximo 24 de Junio en Santa Ponsa. "Será mi últmo torneo en España, voy a jugar en Barcelona, Madrid no porque trabajo en el torneo. Mallorca será mi últmo torneo como profesional en España". Así lo decía en la feria turística ITB de Berlín donde se ha presentado el torneo y se ha aprovechado para promocionarlo entre el público alemán.

Feliciano daba las gracias a la organizadora del torneo, Emotion de Edwin Weindorfer Ha sido Emotion ha sido parte fundamental en mi carrera, me ha ayudado mucho y he vivido su crecimiento. He sido testigo de todo lo que han hecho en el mundo del tenis, qué suerte que han pensado en españa y en Mallorca, además en una superficie que en España ha sido no odiada pero no era nuestra mejor superficie. Es una gran suerte tener un torneo en hierba en Mallorca. Al final el tenis español ha ido evolucionando hasta el punto de poder disfrutar de un torneo en hierba que es algo increíble".

Sobre Rafa Nadal, Feliciano indicaba que "hablar del calendario de Rafa es una incógnita, ahora mismo tiene que recuperarse de la lesión. Todos en Madrid creemos que si está bien y juega la gira de tierra lo hará, siempre ha sido parte fundamental de su carrera. Pero no lo sabemos. Acaba de anunciar que no juega Indian Wells y Miami, yo espero que esté sobre todo sano y pueda competir".

Finalmente sobre el torneo de Mallorca considera que "ninguno puede ceder su licencia para que otro la adquiera. A veces pasa, en este caso el de Mallorca está en 250 pero para el poco tiempo que lleva en el circuito ha crecido muchísimo. Salió de cero y antes de Wimbledon".