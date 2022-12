La Federación Balear de Futbol presenta la "LligaA 5"

La Federación de Futbol de las Islas Baleares presentará mañana la nueva categoría de futbol femenino “LligaA 5”. En el acto estarán presentes el Presidente la FFIB, Pep Sansó y la Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.







La liga consta con dos categorías, la prebenjamín/benjamín y la alevín/infantil, donde los equipos estarán formados por 5 jugadoras en el campo, que estará delimitado, con portería de 3x2 metros. Dará comienzo el próximo mes de febrero y, además de la presentación oficial del viernes, se organizarán dos diadas durante el mes de enero con el fin de dar a conocer y promocionar la nueva categoría.

El propósito es captar y atraer a muchas niñas que siempre han pensado en jugar a fútbol. La FFIB es consciente de la gran ilusión e interés que despierta cada día más el fútbol entre las jóvenes. De ahí que apueste por crear una categoría específica y atrayente para que formen parte del fútbol femenino federado pero que no han dado el paso o no han querido formar parte de equipos mixtos y jugar, por tanto, con niños. Niñas que quieran jugar a fútbol y que no están federadas actualmente.







Actualmente el fútbol balear, dispone alrededor de 1.600 licencias femeninas. La Federació, con la ayuda del Consell de Mallorca, quiere impulsar aún más a las niñas en el deporte y en este en concreto. De hecho otra de las novedades de la competición es que la FFIB permitirá a las jugadoras tener doble licencia. Aquellas que jueguen con niños a día de hoy podrán tener este permiso y poder jugar con niños y niñas.