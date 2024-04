La etapa de Abel Bernal en el Palma toca a su fin

Abel Bernal no seguirá en el Voley Palma. Tras finalizar la temporada confirmándose el descenso a Superliga 2, tanto club como entrenador no llegaron a aclarar en momento alguno que la continuidad del madrileño estuviese garantizada. Sí existía la voluntad de sentarse ambas partes a analizar la situación y tomar una decisión y esa decisión ha sido la de la no continuidad de Bernal dentro del Voley Palma poniendo así punto y final a cinco años de estancia en la entidad mallorquina.

Bernal, que llegó como jugador y ha acabado su trayectoria en Palma combinando esa labor con la de entrenador, cargo que ha asumido en las últimas temporads viviendo momentos sumamente complicados. "Tras certificarse el descenso y finalizar una de las temporadas más complicadas vividas hasta el momento, el Voley Palma ha tomado esta difícil decisión priorizando siempre lo que considera que pueda ser más beneficioso para el club", señala el Voley Palma en el comunicado en el que anuncia la no continuidad de Bernal en el club.

Señala el conjunto palmesano que "Abel Bernal ha remado como nadie por el equipo tanto dentro como fuera de la pista. Por todo ello, el Voley Palma quiere agradecer el buen trabajo realizado y destacar por encima de todo su calidad humana" añadiendo posteriormente el motivo de su no continuidad. "Ahora su ciclo finaliza, pues el club desea renovarse y evolucionar y considera que los cambios son muchas veces necesarios y positivos", indica el Voley Palma.

Dicho comunicado finaliza con la confirmación de la puesta en marcha de la maquinaria palmesana para intentar el regreso a la máxima categoría. "La directiva trabaja desde ya en la confección del nuevo proyecto para regresar a la competición con más fuerza que nunca. La principal prioridad es que el club siga creciendo, supere las dificultades y vuelva a competir donde debe y merece. Así, el club confía en que la reestructuración del equipo técnico suponga un revulsivo para que el área deportiva revierta la tendencia negativa de estos últimos años", explica el club presidido por Carlos García.