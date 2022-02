El estreno esperanzador de Rico, Giovanni y Muriqi no evita el KO copero

Un nuevo error condenó al RCD Mallorca, esta vez en la Copa del Rey, que caía 1-0 en Vallecas contra el Rayo Vallecano en los cuartos de final. Un error del central Franco Russo en la primera mitad al provocar un penalti innecesario fue el único gol del partido, transformado por el ex bermellón Óscar Trejo. El Rayo tendría alguna más como la de Guardiola que salvaba Sergio Rico y un palo de Nteka al final. El Mallorca dispuso de dos cabezazos de Muriqi que salieron fuera por poco como únicas oportunidades.

Si algo ha dejado claro lo ocurrido en el último mes en el Mallorca es que la vuelta de Raíllo se hace necesaria, no porque Franco Russo esté haciendo una mala temporada pero sí algunos errores clamorosos en este último mes que le han salido caros al equipo, el último ejemplo anoche. El cordobés ya estuvo en el banquillo y habrá que ver si ante el Cádiz el técnico ya quiere darle la titularidad después de tanto tiempo.

Pero a pesar de ser un partido flojo e igualado entre Rayo y Mallorca y que es un mazazo no meterse en las semifinales de la Copa del Rey, la honda preocupación por la liga hace que se gire página rápido porque toda la atención está puesta en la liga y el duelo contra el Cádiz. Motivos para la esperanza son la recuperación de Raíllo y Salva Sevilla, pero también la aportación de los fichajes.

Notable fue el debut de Sergio Rico que evitó el segundo gol y al que se vio muy enchufado ya en la dirección a sus nuevos compañeros dede la portería. Mientras que Giovanni González estuvo más discreto en su debut y jugando por delante del lateral, Maffeo.

Una pena el resultado de hoy y quedarnos fuera de una competición en la que teníamos puestas tantas ilusiones, pero no queda otra que levantar la cabeza y seguir, seguir y seguir. ???? #SempreAmunt@RCD_Mallorcapic.twitter.com/1CfCHRf6yN — Sergio Rico González (@sergiorico25) February 2, 2022

Y quien ha sorprendido por su poderío ha sido Vedat Muriqi. Al delantero se le vieron cosas muy interesantes como eran sabidas de su trayectoria, como su gran poderío físico y aéreo. Pero también tácticamente es un jugador inteligente que a pesar de estar conociendo a sus compañeros supo tocar de primera y dar continuidad al juego.

Sin duda su capacidad aérea fue lo más notable, ganó una cantidad de duelos aéreos espectacular y tuvo dos remates ante portería complejos pero que fueron las dos ocasiones de su equipo. De hecho hizo un registro que ningún otro jugador había hecho en toda la temporada en el fútbol español. Participó en 22 duelos aéreos de los que ganó 15, dato de OptaJose.

22 - Vedat Muriqi ???? ha participado en 22 duelos aéreos en su debut con el @RCD_Mallorca (15 ganados), récord de un jugador de LaLiga en un mismo partido de esta temporada entre todas las competiciones. Torre. pic.twitter.com/huc8nhPNd5 — OptaJose (@OptaJose) February 2, 2022

Era algo que demandaba el técnico que quería ese 9 rematador que les diera algo más en el área. Lo único que no le han podido traer al técnico ha sido el extremo debido a que lo que demandaba no se ajustaba a los jugadores disponibles, jugadores importantes. Y los jugadores que sí se ajustaban a las condiciones que pedía el técnico no pudieron salir de sus clubes por expreso deseo de los mismos.

Las miradas ahora se dirigen al duelo contra el Cádiz. Por primera vez el técnico tiene a casi todos disponibles, también ha recuperado a Dani Rodríguez del covid, que ayer incluso jugó los últimos minutos. Ha perdido a Baba por un par de semanas al lesionarse en el último entrenamiento previo a la Copa.

El Mallorca se juega meterse en descenso ante el Cádiz. Dos puntos les separan, 20 el Mallorca, 18 el Cádiz. El equipo de Sergio González ha experimentado una gran mejoría y además cuenta con otro refuerzo en punta como Lucas Pérez que ya debutó anoche en la Copa del Rey y que marcaba el gol de penalti en Mestalla.

