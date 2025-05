Esperança Cladera en COPE tras su histórica participación en el Mundial de relevos: "Que no nos bajen de esta nube"

Mallorca - Publicado el 12 may 2025, 09:27 - Actualizado 12 may 2025, 09:30

La han armado. El equipo español del relevo ha hecho una actuación sobresaliente en Cantón (Guanghzou), China, en el mundial. Oro en el 4x400 y plata en el 4x100 en el que corre la mallorquina Esperança Cladera en una carrera para la historia.

El equipo nacional formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez conseguía ganar su serie el sábado con un tiempo récord de España de 42:18 imponiéndose nada menos que a una potencia en velocidad como Jamaica y clasificándose para el Mundial de atletismo de Tokio, que se disputa en Septiembre. Las caras de las corredoras eran de incredulidad y emoción. Al día siguiente, el equipo español lograba la plata, sólo superado por Gran Bretaña.

Tras las grandes emociones vividas en China, la de Muro, campeona de España de 200 y que corría en su primera internacionalidad absoluta con España, ha valorado en COPE la histórica participación del equipo español y sus sensaciones tras la excelente actuación, que muestra un gran presente y futuro en la velocidad.

"Emocionadísima de todo lo vivido. Desde el primer día al último ha sido tan insuperable que no lo cambiaría por nada del mundo. Ha sido una experiencia preciosa que me guardaré toda la vida" comienza diciendo Cladera.

La atleta recuerda que "el sábado fue un regalo, no nos esperábamos para nada lo que ocurrió (primer puesto, récord y clasificación para el Mundial). El domingo íbamos sin presión pasara lo que pasara, porque habíamos conseguido la clasificación para Tokio. Intentamos disfrutar todas al máximo. Cada una está orgullosa de las compañeras y del trabajo de cada una".

Finalmente y cuando inicia el viaje de retorno hacia España, Esperança Cladera indica que no se van a quedar ahí y que aún no han logrado nada: "que no nos bajen de esta nube pero seguimos trabajando con los pies en la tierra porque queda mucho por hacer y por demostrar".