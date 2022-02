Entre 140 y 250 euros, entradas para el RCD Mallorca-Real Madrid

El RCD Mallorca ha puesto a la venta las entradas contra el Real Madrid y ha fijado como es habitual precios altos para una de las visitas más esperadas. Las entradas cuestan entre los 140 euros del fondo a los 250 euros de tribuna cubierta. El encuentro está programado para el lunes 14 de Marzo a las 21h en el Visit Mallorca. Los precios son los mismos que con la visita del Barcelona el pasado 2 de Enero.

El fondo sur cuesta 140 euros, ya que en el norte no se venden entradas por estar ocupada por abonados, la grada Sitjar que está situada justo detrás de la portería norte y que es la más cercana de todo el Estadio. La del fondo sur es la más alejada al ser la grada original de este estadio de atletismo.

La grada de sol cuesta 160 euros, la tribuna descubierta cuesta 230 euros mientras la tribuna cubierta cuesta 250 euros. El club lamenta el horario fijado por LaLiga, que será en lunes 14 a las 21h. El Consejero Delegado de la entidad, Alfonso Díaz, no sabe si este horario provocará que no se ingrese lo que tenían previsto y en realidad deseaba en Deportes Cope Baleares que "volvamos a llenar como en la 19-20 con el Real Madrid, pero es cierto que el horario no nos gusta. Es el gran momento de la afición y del club y el horario tiene que acompañar para que todo el mundo lo pueda disfrutar y no es el mejor horario. Contamos con el 100% del aforo, eso sí".