El encendido elogio de Petón a Eduardo Basigalup en Tiempo de Juego

Se suele decir en español que "unos cardan la lana y otros llevan la fama", un refrán bien conocido que hace alusión a que en ocasiones se llevan toda la fama unos mientras que otros han hecho el trabajo.

Con este refrán se viene a decir en ocasiones que algunos se han llevado la fama sin merecerlo. No sería exactamente el caso de Héctor Cúper, que hizo historia al frente del RCD Mallorca pero sí resume lo que comentó el ex futbolista, agente y escritor, que ejerce desde hace años como comentarista y analista de Tiempo de Juego, José Antonio Martín Otín, "Petón", sobre Eduardo Basigalup, entonces segundo entrenador en aquel histórico RCD Mallorca. Un equipo que acabó quinto con final de Copa del Rey la primera temporada, y tercero y final de Recopa la segunda temporada. Fueron dos años mágicos recordados por todo el mallorquinismo por lo que les hizo disfrutar tras venir de Segunda División.

Un desconocido en España Héctor Cúper había provocado a su llegada a la isla muchas dudas por ser su debut en nuestra liga y en Europa, del que no se tenían muchas referencias pese a haber ganado la Commebol con Lanús. Con él venían Eduardo Basigalup y Juan Manuel Alfano, un cuerpo técnico que hizo historia en el Mallorca como queda dicho.

Petón, como hombre de confianza de la propiedad del club por aquel entonces, el desaparecido Antonio Asensio, conoce muy bien la historia y fue parte activa en el trabajo de aquellos años. El comentarista de Tiempo de Juego sabe muy bien cómo llegó Cúper al Mallorca. El pasado sábado en el Mallorca-Girona, quiso acentuar la importancia que tuvo en aquel Mallorca Eduardo Basigalup. "En este Mallorca en el que me tocó de manera activa participar y en el que fueron todo alegrías, esa es la verdad, hay alguna cosa muy importante que comentamos poco que es Eduardo Basigalup, que fue importantísimo. Porque Cúper vino por Basigalup y no al revés, y luego por el criterio y la sabiduría futbolística serenidad que sabía dar Eduardo. Son personas que son importantes en la historia de un equipo y van a ser intrascendentes sin embargo porque no sabemos darle la importancia que tienen".

Basigalup es contertulio habitual de Deportes Cope Baleares, ya que se afincó en la isla desde su llegada, con la excepción de las etapas en las que ha ejercido como técnico en diferentes equipos, como Valencia, Levante, Zaragoza y Huesca.