Dos campeones del Mundo de ciclismo, en la Challenge

Poco a poco, la 29 edición de la Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca va dando forma al pelotón que transitará por las carreteras de las islas desde el próximo día 30 de este mes de enero hasta el dos de febrero. Equipos como el Movistar Team han confirmado recientemente a algunos de los corredores que estarán presentes en la prueba. Entre esos corredores, por parte del equipo azulón estarán tanto Enric Mas como Albert Torres dándole así un sabor balear a su participación en la ronda mallorquina.

Junto a los dos ciclistas de las silas va a estar también un Alejandro Valverde que será referencia del equipo Movistar y que, además, será uno de los dos campeones del mundo de ciclismo que esté presente en las carreteras mallorquinas. Como ya hiciera en la edición de 2019, el que fuera mejor corredor de todo el mundo tras el Mundial de 2018 ha elegido una vez más Mallorca como punto de partida para una temporada en la que espera sumar, de nuevo, grandes éxitos a su ya de por sí extenso palmarés.

Valverde, eso sí, no va a ser el único campeón mundial que participe en la ronda mallorquina ya que hoy mismo la organización de la prueba ha confirmado que Mads Pedersen, el actual maillot arcoíris, estará también compitiendo en la Challenge.Pedersen ha confirmado que iniciará su temporada de 2020 en el Tour Down Under a finales de este mes, antes de prepararse para las Clásicas Belgas hará su debut en Europa en la Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca lanzando además una seria "advertencia" a sus rivales al asegurar que su triunfo en la prueba disputada en Yorkshire no fue fruto de la casualidad y que esta temporada espera poder sumar más victorias.