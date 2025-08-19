Días de despedidas en el Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal sigue acumulando sesiones de entrenamiento de cara a la preparación de una temporada en la que el equipo que entrena Antonio Vadillo afrontará la lucha por un buen número de títulos y el reto de seguir haciendo historia en Europa con el sueño de sumar la cuarta champions consecutiva. Lo hará, sin embargo, despidiéndose de piezas tanto dentro de la pista como fuera ya que el club ha anunciado la marcha oficial tanto de Bruno Gomes como de Clara Coll, la fisioterapeuta del equipo.

En el caso de Bruno Gomes, los rumores sobre una posible salida del brasileño se acrecentaban conforme avanzaban los días y el pasado fin de semana, a pocas horas de la disputa del Ciutat de Palma ante el Anderlecht, el equipo mallorquín publicaba en redes un comunicado claro y conciso: El Illes Balears Palma Futsal no contará con los servicios de Bruno Gomes esta temporada. Club y jugador ultiman su salida, que quedará resuelta en las próximas horas ". De este modo se zanjaba la marcha de un jugador que pondrá rumbo al Semey en donde se reencontrará con Marcelo, jugador que se marchó al club kazajo tras abonar éste su cláusula de rescisión.

La de Bruno Gomes no era la única salida ya que el pasado domingo, el Illes Balears Palma Futsal también informaba de la marcha de Clara Coll. La fisioterapeuta del equipo mallorquín ponía punto y final así a cuatro temporadas en las que ha formado parte del cuerpo técnico de Antonio Vadillo viviendo de primera mano los éxitos logrados por la entidad mallorquina y viviendo de primera mano como los baleares alzaban hasta tres copas de Europa y dos copas intercontinentales.

Por otra parte, el Illes Balears Palma Futsal ha informado hoy de que Lucas Machado sufre una microrrotura en el recto anterior del cuádriceps, lesión que le impide trabajar junto al equipo ni participar en los próximos amistosos programados por la entidad isleña.