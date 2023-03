Se descarta lesión grave de Ludwig Augustinsson

Fue un gran susto, Ludwig Augustinsson sufrío una lesión en los minutos finales del encuentro Suecia-Bélgica. Su compañero Claeson le caía encima al encarar ambos al belga Bakayoko. Automáticamente quedó lesionado el jugador del RCD Mallorca que tuvo que ser retirado.

En el club había preocupación con el alcance de la lesión y se esperaba a poder efectuarle diferentes exploraciones. Tras ser observado en Palma, se ha confirmado que se trata de un fuerte esguince y se descarta lesión grave. El sueco estará entre dos y cuatro semanas de baja. Si bien no es titular, tan solo lo fue en el Pizjuán en ausencia de Jaume Costa, sí tiene participación y el técnico Javier Aguirre suele emplearle en las segundas partes.

El jugador cedido por el Sevilla, que estuvo la primera parte de la temporada en el Aston Villa, quiso recalar de nuevo en la liga española buscando más minutos.

Al margen de Augustinsson, Aguirre no podrá contar con Martin Valjent en principio. Se sigue la evolución del central eslovaco que sufrió una lesión en la espalda en la derrota ante el Elche y se ha perdido dos partidos, ante Real Sociedad y Betis.

Mientras tanto, Giovanni González y Kang-In Lee estarán de regreso en la isla en las próximas horas para un único entrenamiento, el jueves, previo al encuentro ante Osasuna, tras el amistoso en Seúl. Esta vez fue Kang-In titular mientras que Giovanni no jugó, al revés del primer amistoso en el que González fue titular y Lee jugó un rato en la segunda mitad.

Muriqi por su parte empataba a uno con Kosovo ante Andorra, no ha marcado en ninguno de los dos partidos, y Leo Román regresa de la sub 21 con la que tampoco jugó.