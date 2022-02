Denuncian a un presidente de Federación por supuesto abuso sexual

Una ex trabajadora de una Federación deportiva en Baleares ha denunciado al presidente de dicho organismo por supuesto abuso sexual.

La denuncia es reciente y se ha hecho cargo de la investigación la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. Según la denuncia el dirigente federativo se habría supuestamente propasado con la trabajadora con tocamientos y comentarios. La víctima según la información del diario Última Hora es una joven de 21 años. El contrato de la joven no fue renovado según la denuncia al conocer el mandatario que tenía novio. Según la denuncia no es un hecho aislado sino que otras ex trabajadoras habrían sufrido el mismo abuso.

El revuelo ha sido importante entre las diferentes federaciones y el mundo del deporte en las islas. Recientemente provocó mucho revuelo también la denuncia de una joven deportista contra los dos técnicos de un Centro de Tecnificación del Govern Balear, que finalmente ha sido archivada al no haberse probado en ningún momento la conducta inapropiada de los técnicos, que ya han sido reincorporados a su puesto.