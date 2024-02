El RCD Mallorca busca la cuarta final de Copa del Rey con todo en contra

Nadie se hubiera imaginado hace unos meses que el RCD Mallorca pudiera estar luchando por meterse en su cuarta final de Copa del Rey de la historia. Será esta noche en Anoeta donde los bermellones lo busquen con el 0-0 de la ida, un resultado afortunado por lo visto aquella noche.

En una temporada en la que no han estado sobrados de puntos en la liga preisamente, hasta ahora sin entrar en descenso pero siempre mirando hacia abajo, con la inquietud de no meterse en el hoyo. Y mientras vas jugando la Copa del Rey, casi sin darte cuenta vas avanzando. Así empieza la épica, así fue en las finales anteriores, con equipos por cierto con mayor calidad. Al principio nadie le da mucha importancia a la Copa, parece un engorro de un calendario cargado y en ocasiones hasta se ve como un problema en el caso de los equipos necesitados.

En el Mallorca, con los huevos puestos en la cesta de la liga, con la preocupación de los puntos, los no habituales han tenido un buen comportamiento, Aguirre ha ido dando minutos a jugadores que no estaban jugando en liga, incluido algún canterano, ha habido ganas de competir incluido en partidos en mal estado, con meteorología adversa ante equipos de inferior categoría, uno de esos días en los que a veces los jugadores de superior categoría se inhiben un poco. No ha sido el caso, como en Boiro. Y también la fortuna ha acompañado, como en Tenerife con ese gol in extremis de Larin, o como cuando Sadiq fallaba lo inimaginable en Son Moix en la ida de semifinales ante la Real Sociedad.

Y así, como el que no quiere la cosa, el Mallorca se planta en un campo como Anoeta, que va a estar lleno con el ambiente de las grandes ocasiones, con una Real Sociedad que vive un ciclo ganador ya que ganó la Copa del Rey hace tres años, que está en Champions, si bien el momento coyuntural no es tan bueno, castigado por el calendario y las lesiones, no tiene un fútbol tan fluido y un hombre importante como Oyarzábal llega entre algodones, sin Barrenetxea y con un balance pobre de sus delanteros. Pero aun así, el favorito es la Real Sociedad, que tiene 16 puntos más que el Mallorca por algo y que juega en su casa.

Nueve partidos sin marcar en Anoeta.-

Los números no están precisamente de parte del Mallorca, ya que los bermellones llevan nueve visitas a Anoeta sin marcar un gol. Desde 2007 el Mallorca no ha marcado en San Sebastián. Y para colmo el Mallorca lleva 11 enfrentamientos sin ganar a los realistas, desde 2013 no han ganado a la Real tanto en liga como en Copa del Rey (la pasada temporada fueron eliminados en Anoeta a partido único).

Es probable que Javier Aguirre apueste por mantener al goleador de la Copa del Rey, Abdón Prats, seis goles, pero en una noche como esta que también lo haga por el delantero de la liga, Vedat Muriqi y jueguen juntos. En ese caso sería el 5-3-2 que también viene empleando el técnico. La opción de jugar con dos puntas facilita que el trabajo de Muriqi luzca más, ya que da más opciones al equipo con otro acompañante, y sobre todo puede trabar más la salida de balón de la Real, ser menos sometidos por los donostiarras ya que en ese caso multiplican las opciones de hacer daño.

Otra opción es sorprender con un jugador de ruptura como Radonjic como hiciera en Vitoria, pero es poco dado el técnico a buscar propuestas novedosas en partidos de este calado. Habrá que ver.

El resto está claro porque Aguirre ha confirmado que Greif será el portero como en toda la Copa del Rey. El posible once es Greif, Giovanni, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Dani Rodríguez, Samú Costa, Antonio Sánchez; Abdón y Muriqi.

Serán unos 500 los seguidores del Mallorca que acompañen al equipo en el Reale Arena. Ayer centenares de seguidores despedían al equipo en Son Moix, donde hoy estará también parte de la afición siguiendo el partido en pantalla gigante. Se espera que haya unos 3.000 aficionados.

Así ha sido la despedida al equipo de la afición del Mallorca, organizada por el @MMallorquinista

La final está en juego ?? pic.twitter.com/ekoBmax5sN — Deportescopebaleares (@deportescopebal) February 26, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El encuentro desde las 21h en Tiempo de Juego.