El atleltismo balear vive un gran momento. A la gran marca de José Ángel Pinedo en lanzamiento de peso, segunda mejor nacional en este momento y que le clasificó para la Copa de Europa de esta prueba, o el récord nacional sub 20 de Daniel Castilla a sus 17 años en los 60 vallas, se ha unido la convocatoria de la medio fondista Daniela García para el Europeo indoor de Estambul.

El Europeo será el primer fin de semana de Marzo en la ciudad turca. Daniela repite dos años después. En el reciente Campeonato de España, la mallorquina era subcampeona con un tiempo de 2:04.53.

La calvianera, que en 2022 fichó por el equipo New Balance, mide 1'63, pesa 48kg y está entrenada por Antonio Serrano. Ha sido dos veces internacional y campeona de España sub 23 en 800 en pista cubierta (2021), Campeona de España sub 20 800 al aire libre (2019-2020) y campeona de España sub 16 de 600m en pista cubierta (2016). Daniela es una de los 19 atletas de la delegación española que acudirá a Estambul, un total de 10 mujeres y 19 hombres).