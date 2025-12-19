Dani Rodríguez en su carta de despedida del RCD Mallorca: "Pido disculpas si me he equivocado en las formas, también siento que he pagado un precio demasiado alto"

Dani Rodríguez ya es historia del RCD Mallorca tras llegar a un acuerdo de rescisión con el club este jueves 18 de Diciembre. El jugador iba de la mano del club en su mensaje de despedida con un vídeo en el que se despedía de la afición y se mostraba inmensamente agradecido por la etapa más importante de su carrera deportiva.

Han sido siete temporadas y media como bermellón, 282 partidos después, 32 goles y 39 pases de gol, el "tigre de Betanzos" busca ahora un nuevo destino, es una oportunidad de mercado para otros equipos.

Además del mensaje institucional, el jugador se ha despedido del mallorquinismo en una carta en las redes sociales. Si algo ha dejado claro en al carta es que sabe que se equivocó, como ya dijo en su día tras sus críticas destempladas a Jagoba Arrasate. Cruzar esa línea de roja pasando por encima de su entrenador es la peor decisión de toda su carrera sin ninguna duda y le ha salido muy caro. Salir de esta manera del Mallorca cuando se daba por hecho antes de lo ocurrido que sería por la puerta grande.

Dani lo asume pero también deja claro en la carta que ha pagado un precio exagerado a lo ocurrido, la falta de perdón deportivo por parte de Arrasate ha sido una de las cosas que más han llamado la atención, pero el entrenador entendía que era demasiado grave el precedente como para que no tuviera consecuencias graves. Han sido meses de convivencia forzada se puede decir desde que estallara el caso a finales de Agosto. Lo más sorprendente es el final de la carta en el que deja la puerta abierta a regresar un día como entrenador.

La carta.-

El jugador lamenta sus errores pero tiene claro que ha sido un castigo exagerado:

"Siento si en algún momento he fallado, si he sido demasiado intenso, si me he equivocado en las formas. Soy una persona imperfecta, como cualquiera. Pero sí creo honestamente que, en estos siete años y medio, las veces que me he podido equivocar ha sido defendiendo al club y al grupo".

Añade a continuación que "siento que en esta última situación he pagado un precio demasiado alto... pero lo acepto, lo respeto y sigo adelante sin rencor, con la conciencia tranquila de haber dado siempre todo por este escudo"

En su despedida comienza diciendo que "todo tiene un principio y un final, y hoy me toca afrontar uno de los momentos más difíciles de mi carrera: decir adiós. La etapa más bonita y más exitosa de mi vida profesional llega a su fin y durante estos días, dándole vueltas a qué decir, solo había una palabra que se repetía en mi cabeza: gracias".

Quiero dar las gracias a la vida por haberme cruzado con el Mallorca en mi camino, no solo profesional, sino también personal".

Recuerda que Mallorca ya es parte de su vida:

"Hoy tenemos una niña mallorquina, pero en realidad somos cinco mallorquines de adopción... y lo que es mejor: cinco mallorquinistas para toda la vida. Me voy muy orgulloso de todo lo que he podido conseguir con este club. Dos ascensos, 282 partidos oficiales con esta camiseta, participar más o menos, en un gol cada cuatro partidos entre goles y asistencias. Convertirme en el máximo asistente de la historia del Mallorca. Jugar una Supercopa de España y una final de Copa del Rey. Y poder cumplir el sueño de marcar en una final de Copa".

Agradecimientos.-

"Quiero dar las gracias a todos los empleados del club: los que no salen en las fotos, pero sin los que nada funciona. Utilleros, fisios, médicos, gente de oficinas, de mantenimiento... gracias por vuestro trabajo, por vuestro cariño del día a día. Gracias también a todos mis compañeros, a todos los que han pasado por el vestuario en estos siete años y medio. Ojalá guardéis un buen recuerdo de mí. He intentado ser un buen profesional, un buen compañero y, cuando me tocó, un buen capitán. Si en algo pude ayudaros, si en algo pude ser ejemplo, me doy por satisfecho".

Además de palabras de agradecimiento a la afición, se ve un día volviendo al club y al banquillo como técnico.

"Ojalá en un futuro, la vida nos vuelva a cruzar. Me gustaría que este no fuera un adiós definitivo, sino un hasta luego. Ojalá algún día pueda volver aquí para defender este escudo desde el banquillo, como entrenador. Muchas gracias por estos siete años y medio. Gracias, de corazón, por hacerme sentir en casa".