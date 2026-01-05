Crueldad intolerable para el Illes Balears Palma Futsal, se le escapa en su propia casa el primer título nacional al perder la final de la Supercopa

Para ganar finales hay que disputarlas, para perder un título hay que estar en disposición de ganarlo, y el Illes Balears Palma Futsal sigue estando en disposición de ganar títulos. El caso es que mientras acumula entorchados internacionales, sigue sin llegar el primer título nacional.

Ha estado varias veces a punto de lograrlo en su historia, pero ha sido en este ciclo triunfador reciente en el que ha sumado tres Champions y tres Intercontinentales cuando parecía más claro ese título para los mallorquines. El año pasado se escapaba ante Peñíscola la Copa de España y ahora la ocasión la pintaban ideal para conseguir ese título, la Supercopa de España en casa.

El primer título del año se resolvía en el Palau de Son Moix con motivo del centenario de la Federación Balear de Fútbol, que solicitó albergar esta Supercopa. Ante la mirada del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el Palma Futsal había conseguido derribar un muro en la semifinal, el Movistar Inter, el eterno rival de las copas nadie sabe por qué.

En la final el Jimbee Cartagena, campeón de liga y de la propia Supercopa, acababa imponiéndose en la prórroga por 5-2. Se había forzado el tiempo extra con el gol del empate a dos de Ernesto a falta de 14 segundos. El sobreesfuerzo y quedarse sin Rivillos por una expulsión evitable fue un lastre para los de Antonio Vadillo.

Es cruel, eso sí, caer ante tu afición en casa, y ante un ex como Tomaz Braga, el ex capitán del Palma, que nadie ha entendido por qué se fue del equipo.

Partido igualado.-

Desde el pitido inicial, el conjunto de Antonio Vadillo salió con la personalidad que requiere una final. Con un Dennis muy activo bajo palos y también en ataque, probando fortuna con disparos lejanos, el Palma generó las ocasiones más claras. Fabinho fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga cartagenera, robando balones y plantándose ante Chemi en dos ocasiones clarísimas que el meta logró desviar. Sin embargo, el Palma no logró materializar ese dominio en el marcador, encontrándose con un Chemi inspirado que también detuvo disparos de David Peña y Lucão.

El partido cambió de rumbo cuando el Palma alcanzó la quinta falta en el minuto 14. Poco después, los colegiados señalaron una muy discutida sexta falta que otorgaba un lanzamiento de diez metros al Cartagena. Carlos Barrón entró en pista para la épica y detuvo el lanzamiento en primera instancia, pero la alegría duró poco. El banquillo del Jimbee solicitó el VIR y los colegiados, Sarabia Erguiluz y Navarro Rodríguez, invalidaron la parada de Barrón al considerar que se había adelantado. En la repetición, Cortés no falló y subió el 1-0 al electrónico.

Los últimos minutos de la primera parte fueron un asedio balear. Mario Rivillos y Deivão tuvieron el empate en sus botas, pero la fortuna no se alió con los isleños. El tramo final estuvo marcado por la tensión arbitral: el banquillo del Palma solicitó el VIR por una posible falta sobre Fabinho que los árbitros no apreciaron, lo que terminó en protestas y tarjetas amarillas para Rivillos y para el propio banquillo mallorquín.

El reinicio no pudo ser peor. Apenas comenzada la segunda mitad, los colegiados mostraron la segunda amarilla a Mario Rivillos, dejando al Palma en inferioridad numérica. Sin embargo, el equipo resistió heroicamente gracias a un Dennis estelar que voló para evitar el segundo tanto local. Nada más recuperar la igualdad sobre la pista, llegó el premio: Fabinho asistió en una jugada de estrategia y Alisson desvió el cuero para anotar el 1-1.

El gol espoleó a los mallorquines, que liderados por un Lucão eléctrico —caño incluido que levantó al pabellón— pusieron en jaque a Chemi en repetidas ocasiones. La tensión competitiva alcanzó su punto álgido superada la media hora. El banquillo balear solicitó el VIR reclamando una agresión de Waltinho sobre Maia, pero los árbitros no apreciaron sanción.

Poco después, la efectividad del Jimbee volvió a aparecer por mediación de Osamanmusa, que colocaba el 2-1 tras una doble ocasión clarísima del Palma que Chemi salvó milagrosamente. Con el marcador en contra, Vadillo arriesgó con Mateus Maia como portero-jugador a falta de tres minutos. El asedio fue total, con disparos de Alisson y Dennis que se estrellaron en el muro defensivo del Cartagena o en un Chemi que parecía imbatible.

Cuando todo parecía perdido y el reloj agonizaba, apareció el hombre de los momentos decisivos. A falta de tan solo 15 segundos para el final, en un ataque desesperado de cinco contra cuatro, Ernesto cazó un balón en el área para batir la portería rival y firmar el 2-2. Un gol con el alma que hizo estallar a Son Moix y hacía justicia a la insistencia de un Palma que se negaba a doblar la rodilla. La Supercopa se decidiría en la prórroga.

Derrota.-

La épica del tiempo reglamentario se vio frenada en los primeros compases del tiempo extra por la efectividad de Cortés. El jugador del Jimbee Cartagena volvió a adelantar a los suyos en el minuto 42 (3-2) y, apenas un minuto después, aprovechó un lanzamiento de diez metros —tras una falta de Alisson confirmada por el VIR— para ampliar la distancia hasta el 4-2.

El conjunto de Antonio Vadillo no bajó los brazos y volvió a apostar por el juego de cinco para intentar recortar distancias, pero se topó nuevamente con un Chemi muy sólido bajo palos. El Palma salió en los últimos minutos dispuesto a todo. Dennis lo intentó con disparos lejanos y la defensa balear acarició el tercer gol, pero la fortuna volvió a ser esquiva: Tomaz salvó bajo la misma línea de gol un remate que ya se cantaba en la grada. El riesgo del portero-jugador terminó por sentenciar el choque cuando Waltinho aprovechó un robo para anotar el quinto a puerta vacía. En los instantes finales, aún hubo tiempo para que el Cartagena dispusiera de otro diez metros que Cortés mandó fuera.

A pesar de la derrota, el Illes Balears Palma Futsal cierra la Supercopa con la cabeza muy alta. El equipo volvió a competir hasta el límite, levantándose en los momentos más adversos y demostrando por qué es uno de los grandes referentes del fútbol sala mundial. La imagen ofrecida, la respuesta de la afición y la comunión vivida en Son Moix marcan el punto de partida de un 2026 lleno de retos y ambición.

FICHA TÉCNICA

Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Cortés, Motta y Pablo Ramírez. También jugaron: Waltinho, Mellado, Osamanmusa, Darío Gil, Jesús, Juninho y Gon Castejón.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Machado, Ernesto, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Alisson, Deivão, David Peña, Mateus Maia y Lucão.

Goles: 1-0, Cortés (min. 18); 1-1, Alisson (min. 23); 2-1, Osamanmussa (min. 33); 2-2, Ernesto (min. 40); 3-2, Cortés (min. 41); 4-2, Cortés (min. 43); 5-2, Waltinho (min. 46).

Árbitros: Sarabia Eguiluz y Navarro Rodríguez. Mostraron tarjeta amarilla a Alisson, Machado, Ernesto, Joan Llompart (CT) y doble amarilla a Rivillos, del Illes Balears Palma Futsal, y a Motta, Tomaz, Chemi y Mellado, del Jimbee Cartagena.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3500 espectadores. Final de la Supercopa de España.