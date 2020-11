El Consell dice no a la residencia de canteranos del Mallorca en Son Bibiloni

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell ha denegado la solicitud del Mallorca para ejecutar la construcción de una residencia de futbolistas en sus instalaciones de Son Bibiloni. Territori ha valorado que el aumento de la edificabilidad y la incorporación de un nuevo uso residencial comunitario es impropio de suelo rústico.

Los técnicos del Consell han considerado que los terrenos de la ciudad deportiva Antonio Asensio no reúnen los requisitos que demanda el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) para poder cambiar el uso de la instalación existente, que tendría que ser reformada al completo.

Sobre esto ha hablado Álvaro Delgado, exconsejero del Mallorca, en Deportes Cope Baleares: “La normativa urbanística es muy compleja y muy susceptible de interpretaciones. Yo he estado más de 10 años en el club y tenemos la experiencia de que en esta tierra las interpretaciones siempre se hacen en contra de los intereses del Mallorca y de los equipos de fútbol en general. Cosa que no sucede en otros lugares de España”, ha expresado, añadiendo que “el Mallorca no quiere hacer apartamentos de lujo en Son Bibiloni. Lo que quiere el club es poder concentrar a los jugadores en formación, chicos con una edad delicada, que alomejor vienen a vivir aquí sin sus padres, y que desde hace años tiene desperdigados por distintos sitios de la ciudad. El Mallorca quiere un sitio en el que pueden estar más controlados, en el que estén bien alimentados, que tengan un buen lugar para estar y que no tengan los riesgos de desplazarse por la carretera de Sóller de cualquier manera para ir a entrenar”.

“Me resulta difícil, que un empresario y exdeportista norteamericano pueda entender estos tratos discriminatorios en un lugar como este, porque esta gente es seria y lo ha demostrado con la inversión que ha hecho en el club. Resulta complicado que pueda entender esto. Será otra decepción más y no creo que espere mucho de las administraciones públicas en ayuda al Real Mallorca”, ha manifestado Delgado.