Competición indica que "no se puede verificar si el balón impacta en el codo o en el brazo" de Russo

Si no se puede verificar si el balón impacta en el codo o en el brazo de Franco Russo, ¿cómo pudo pitar penalti Mateu Lahoz? Una misma jugada, dos formas de verla. El encargado de decidir en el campo es el árbitro, en este caso Mateu Lahoz. Éste no quiso pitar penalti en primera instancia y así se lo hizo saber a los judores del Getafe que pedían mano de Franco Russo en el encuentro del pasado domingo.

Pero algo cambió avanzado el juego cuando el colegiado del VAR Estrada Fernández indicaba a Mateu que quizá convenía ir a ver la jugada. Mateu, a pesar de ser normalmente un árbitro que decide basándose en lo que ve en el campo, cambió de criterio al ver la imagen y pitó penalti. Segunda amarilla para Russo y expulsado por esa mano que en teoría cortaba un remate a portería.

El Mallorca presentaba alegaciones al acta sobre las dos amarillas a Russo y también la de Salva Sevilla. El Comité de Competición sin embargo decidió dejar sin efecto dichas alegaciones en la resolución que firma la presidenta Carmen Pérez. La jueza de competición indica que no se observa error material manifiesto en el acta arbitral para aceptar las alegaciones del Mallorca, es decir, que sea distinto lo que se ve en una jugada de lo que redactó el árbitro en el acta, por lo que desestima las alegaciones.

Además, apoya la argumentación para no dar la razón al Mallorca en el hecho de que "las imágenes aportadas por el club no logran desvirtuar tampoco en este caso el relato arbitral, al no conseguir probar de modo indubitado el error en la apreciación realizada por el colegiado. No es posible verificar si el balón en el brazo o el codo del jugador".

Si las imágenes no despejan la duda de dónde impacta el balón según el argumento del Comité de Competición, ¿cómo pudo estar seguro el árbitro de que era penalti? La argumentación no deja de de ser sin pretenderlo una forma de desautorizar la decisión del colegiado Mateu Lahoz del pasado domingo en Getafe.

El Mallorca vista esta argumentación tenía casi decidido acudir al Comité de Apelación. Lo cierto es que esta temporada ha tenido muy poco éxito en todas sus defensas para intentar quitar tarjetas o sanciones a sus jugadores y entrenador (Luis García).

Sólo dos centrales.-

Con la sanción a Franco Russo, que no ha sorprendido a Javier Aguirre si bien se podría agotar la vía jurídica con los comités, en este momento el técnico tiene tan solo dos centrales disponibles, Raíllo regresa tras cumplir sanción y se espera que ya en condiciones Martin Valjent. El eslovaco se recupera satisfactoriamente de la enfermedad, el club no ha especificado si gripe o covid, con la que llegó de la selección.

Con la idea del técnico bermellón de jugar con tres centrales, repetirá con Baba como hombre cierre de la defensa junto a Raíllo y Valjent. La semana pasada fue una defensa inédita con Baba junto a Russo y Oliván, con Giovanni y Maffeo en las bandas. Con la vuelta de Jaume Costa es posible que en el carril regrese el valenciano, o bien opte por el catalán, mientras Maffeo regresaría a su puesto natural en la derecha. En la suplencia cuenta con el central canterano Josep Gayà.