Cata Coll entre las tres candidatas a llevarse el premio 'The Best' a la mejor portera

Cata Coll ha sido nominada por la FIFA como finalista a los premios 'The Best'. La portera mallorquina es junto a la inglesa Mary Earps y a la australiana McKenzie Arnold, una de las candidatas a ser la mejor guardameta del planeta. La relevancia que tuvo la portera en el título mundialista de España no ha pasado desapercibida para nadie y mucho menos para una institución como la FIFA.





La gala se celebrará el próximo 15 de enero en Londres. Su gran rival para llevarse este reconocimiento es Mary Earps, la portera de Nottingham, fue un bastión prácticamente inexpugnable con Inglaterra, llevó a su selección a la final, pero allí, en la cita de citas no pudo evitar que la selección española de Cata Coll se hiciera con el cetro mundialista. La tercera candidata, y la que menos opciones tiene de llevarse el galardón es McKenzie Arnold, la guardameta del West Ham, fue cuarta en el mundial que organizaba su país, realizó grandes actuaciones individuales y a nivel de clubes, quedó en la octava posición de la liga inglesa. Earps por su lado, fue subcampeona de liga inglesa con el Manchester United.





Sin duda, el favoritismo es para una Cata Coll que es campeona del mundo, hecho que se tuvo muy en cuenta en la pasada gala de los 'The Best' con el Emiliano Martínez, que para sorpresa de muchos, se llevó el premio por encima de Thibaut Courtois.