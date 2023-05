Casi pleno del Mallorca Palma Futsal en el mejor quinteto de la Champions

Con el portero Luan Muller como MVP de la final a cuatro de la Liga de Campeones, el Mallorca Palma Futsal ha conseguido casi un pleno en el mejor quinteto del torneo disputado en el Velódromo Illes Balears con la inclusión de Cainan, Rivillos (autor del gol y el penalti decisivo) y Tayebi.

Imposible resumir la actuación de Muller en esta Final 4, un portero casi imbatible, lo paró todo en la final (el gol de Zicky es tras rechace del meta, delante de la portería portería y de tacón) pero un jugador más con el balón en los pies. Tayebi y Rivillos son dos de las piezas clave que vinieron a dar un salto de calidad para los momentos importantes al equipo y han cumplido con creces. Completa el quinteto el jugador del Sporting Erick, nuevo jugador del Barcelona.

La Final Four que ha coronado al Palma como nuevo campeón de Europa en el que es nada menos que el primer título de su palmarés, se ha desarrollado en el velódromo como un gran éxito deportivo y social, como siempre con el Palma Futsal. Un exitazo para el fútbol sala español que ha puesto un cuarto equipo en el historial de ganadores y sumado el duodécimo título español en la Copa de Europa, desde su creación en 2001. Playas de Castellón, Inter, Barça y ahora Palma forman ese póker de equipos españoles, los que más atesoran del continente gracias a los cinco de Inter, cuatro del Barcelona, más dos de Playas y el de Palma.

Además, el velódromo presentó un gran aspecto para animar al anfitrión ya el viernes en semifinales y por supuesto el gran final del domingo. Las entradas no eran caras y eso también ayudó a que estuviera a tope el Velódromo en un fin de semana que todos los aficionados recordarán. Sólo hubo un ambiente más frío en la primera semifinal entre Sporting y Anderlech, con animación por parte de los portugueses pero muchos huecos en las gradas. Los dirigentes del Palma están convencidos de que en la gran final se hubieran llenado dos velódromos ante la demanda de entradas que había.

En el plano institucional, ha sido muy comentada en la isla la ausencia del presidente de la RFEF Luis Rubiales, que según fuentes federativas no estaba prevista, es decir, no fue una cancelación sino que no estaba prevista, lo que aún es más extraño teniendo en cuenta que la final se jugaba en España y por un equipo español, y la Federación tiene asumidas las competencias en la competición nacional de fútbol sala.

Pero además del título y de la fiesta (el lunes fue la rúa institucional que tuvo menos gente de la deseada por la poca convocatoria que hubo), el torneo deja la revaloración de jugadores del Palma Futsal a niveles astronómicos. Tanto que algunos jugadores pueden peligrar. Se por hecha la salida de dos jugadores de largo recorrido como Tomaz y Eloy, pero previas al torneo por decisión personal, hacia Cartagena y Valdepeñas. Pero el problema es que si en años anteriores al Palma le compraban los jugadores pagando la cláusula sin ninguna opción para el club, sin haber ganado nada, veremos qué ocurre este verano. Gustavo Muñana informaba de la salida de Mancuso a Nápoles. El club mallorquín habría fichado según esa información a Bruno Gomes del Noia.