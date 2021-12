Carlos Moyá anuncia que también ha dado positivo

Carlos Moyá también. El exnúmero 1 del mundo y técnico de Rafa Nadal ha dado positivo por covid19 según acaba de anunciar en su perfil de twitter.Tras un resultado negativo inicial en test de antígenos, el mallorquín ha revelado que pocas horas después ha dado positivo en la prueba PCR tras sufrir síntomas parecidos a una gripe, según admite en el comunicado que acaba de hacer. Moyá ha pedido a todo el mundo que se lo tome en serio y que lo que ha pasado no se lo han contado sino que lo está sufriendo.

Ha detallados los síntomas que sufre: "Fiebre,dolor de cabeza,sudoración,dolor por todo el cuerpo, escalofríos han sido mis síntomas. Seguro que la vacuna ha ayudado a no ir a peor ni tener que visitar el hospital". El técnico de Nadal ha hecho esta comunicación tras el positivo del propio Nadal ayer .Lo curioso es que ambos estuvieron con el Rey Emérito Juan Carlos pero éste ha dado negativo según ha revelado.

Moyá ha empezado diciendo "yo también he dado positivo por COVID. El domingo, al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas,di negativo en test de antígenos.Unas horas más tarde,al confirmarse un positivo en el equipo, fui a hacer pcr y di positivo. Estoy vacunado con 2 dosis y los síntomas han sido bastante fuertes en las últimas 24 horas,aunque sin necesidad de ir al hospital. Ahora ya bastante mejor, espero que lo peor haya pasado. Id con cuidado en estas fechas, no os fiéis solamente del resultado de antígenos si es negativo, ni tampoco de que los síntomas son leves, en mi caso no ha sido así y muchos de los que conozco lo mismo".

Finalmente ha comentado que "todo esto ni lo he leído ni me lo han contado,me ha pasado estos días. Si no supiera lo que tengo sería como una gripe de las de siempre.Os iré informando. Aprovecho para felicitaros las navidades y desearos un gran 2022. Un fuerte abrazo!!".

El tuit de Carlos Moyà ha sido contestado por Rafa Nadal con un aplauso.