"No es ningún fracaso. Ni para nosotros ni para nadie. En el deporte nosotros estamos haciendo un montón de visitas a niños, visitando colegios y lo que les decimos es que hay que saber ganar y saber perder. Lo único que ha pasado en el club es que hemos perdido deportivamente. Pero no ha ocurrido nada más. Para nosotros es una temporada excelente y diré por qué: somos el club de Superliga nacional que más gente lleva al pabellón, que más seguimiento tiene. No podemos hablar de fracaso. Hemos tenido unos malos resultados deportivos que nadie quería".

"Tenemos claro que queremos contagiar ilusión y esa ilusión la traspasamos a la gente que nos sigue cada semana. Ni es un fracaso ni hemos vendido nada. Es traspasar ilusión al máximo número de seguidores que podamos tener y vamos creciendo en eso".

"Hemos aprendido muchas cosas este año, yo personalmente y el grupo que represento. Efectivamente, lo hablaremos estos días porque programos reuniones en la parte técnica y con los jugadores, aunque tengamos prespuesto justo quizá sea un error llevarlo todo a una primera plantilla. A lo mejor había que distribuirlo de otra manera. Hemos aprendido muchas cosas y que las vamos a llevar a la práctica. El paso atrás a Superliga 2 nos tiene que servir para salir con mucha más fuerza y solvencia".

El técnico Abel Bernal decía sobre la plantilla "con lo que ha pasado habrá que asumir que no había nivel suficiente. Cuando es una plantilla corta a la hora de entrenar también se nota. Es una obviedad que sin medios es difícil, esto lo entiende todo el mundo".

Sobre el futuro, Bernal indica que "ha sido mi quinta temporada defendiendo estos colores, ahora es situación complicada y difícil, es algo que nadie quería. Me siento responsable de este descenso y estoy dispuesto a dar por el club lo que haga falta, en segunda o lo que sea, pero tenemos que hablar".

García cree que "hemos de distribuir el presupuesto en 12 en lugar de siete, quizá no tener un jugador que se lleve gran parte. Es una cosa que tenemos que analizar ahora con la parte técnica. Esto me afecta a mí que es la distribución del presupuesto, hay que esforzarse en hacerlo a lo mejor de otra manera".